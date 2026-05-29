महाकाल मंदिर में रिंग सेरेमनी की रील पड़ी भारी, वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने की कार्रवाई

Ujjain Mahakal Temple: उज्जैन के महाकाल मंदिर में युवक-युवती द्वारा नंदी हॉल के अंदर एक-दूसरे को रिंग पहनाने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर रील डालने का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है. वीडियो वायरल होते ही मंदिर प्रशासन हरकत में आया और मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी. महाकाल मंदिर को श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, ऐसे में मंदिर परिसर में इस तरह की गतिविधि को लेकर लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली. प्रशासन का कहना है कि धार्मिक स्थल की मर्यादा बनाए रखना हर श्रद्धालु की जिम्मेदारी है.

मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई संबंधित सुरक्षा एजेंसी पर की गई है. मंदिर समिति ने लापरवाही मानते हुए एजेंसी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. प्रशासन का कहना है कि मंदिर परिसर में हर गतिविधि पर नजर रखना सुरक्षा कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस मामले में गंभीर चूक सामने आई. वहीं वीडियो में दिखाई देने वाले अटेंडर पर भी सख्ती की गई है. उसका महाकाल मंदिर के सभी विशेष द्वारों से प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

निगरानी को लेकर समीक्षा की

मंदिर प्रशासन ने केवल सुरक्षा एजेंसी ही नहीं, बल्कि मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. संबंधित प्रोटोकॉल और पुरोहित को चेतावनी जारी की गई है. साथ ही जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उस समय लगी थी, उन्हें कारण बताओ नोटिस देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का मानना है कि अगर समय रहते कर्मचारियों ने ध्यान दिया होता तो इस तरह का वीडियो मंदिर परिसर में नहीं बन पाता. घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर समीक्षा भी की जा रही है.

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नियमों का उल्लंघन न कर सके

महाकाल मंदिर प्रशासन ने साफ कहा है कि मंदिर की गरिमा और धार्मिक माहौल बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले दिनों में मंदिर परिसर में सुरक्षा और ज्यादा सख्त की जाएगी, ताकि कोई भी श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न कर सके. उज्जैन में इस घटना को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कई श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन और भक्ति के लिए आना चाहिए, सोशल मीडिया रील बनाने के लिए नहीं.

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