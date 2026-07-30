महाकाल मंदिर में आरती-दर्शन से लेकर जल अर्पण तक, बदल गया सबकुछ; 30 जुलाई से 7 सितंबर तक विशेष व्यवस्था

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भगवान महाकालेश्वर के श्रावण-भादौ पर्व को लेकर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की है. इस साल पूरे पर्व के दौरान करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं के बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचने का अनुमान है. इसी को ध्यान में रखते हुए दर्शन व्यवस्था, प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग, कांवड़ यात्रियों की सुविधा, जल अर्पण, पेयजल, जूता स्टैंड और भस्म आरती की समय-सारिणी सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सकें.
मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इस बार त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से आने वाला मार्ग श्रद्धालुओं के लिए मुख्य प्रवेश मार्ग रहेगा. यहां से श्रद्धालु नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसिलिटी सेंटर-1, टनल, कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम होते हुए भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे. वहीं नीलकंठ प्रवेश द्वार से आने वाले श्रद्धालु भी मानसरोवर भवन के रास्ते इसी मार्ग से प्रवेश करेंगे और दर्शन के बाद निर्माल्य द्वार अथवा नवीन आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर निकलेंगे.
दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था
शीघ्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए द्वार क्रमांक-1 और द्वार क्रमांक-5 निर्धारित किए गए हैं. हरसिद्धि चौराहा से आने वाले श्रद्धालु बैरिकेड मार्ग से द्वार क्रमांक-5 होते हुए विश्रामधाम, सभा मंडपम और गणेश मंडपम से दर्शन करेंगे. वहीं द्वार क्रमांक-1 से प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से व्यवस्थित मार्ग बनाया गया है, जिससे भीड़ का दबाव कम रहे और दर्शन सुचारु रूप से हो सकें.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए त्रिवेणी संग्रहालय, श्री महाकाल महालोक प्लाजा, विक्रम टीला, हरसिद्धि चौराहा, द्वार क्रमांक-1, मानसरोवर भवन और नीलकंठ प्रवेश द्वार पर जूता स्टैंड बनाए गए हैं. इसके साथ ही दर्शन मार्ग पर पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.
जल अर्पित करने को लेकर व्यवस्था
श्रावण-भादौ में बड़ी संख्या में आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को उन्हें अलग दर्शन व्यवस्था का लाभ मिलेगा. कांवड़ यात्री हरसिद्धि चौराहा और द्वार क्रमांक-1 से निर्धारित विशेष मार्ग से प्रवेश करेंगे. सभा मंडप और कार्तिकेय मंडपम में रखे गए विशेष जलपात्रों के माध्यम से वे भगवान महाकाल को जल अर्पित कर सकेंगे. इसके अलावा इंदौर रोड, देवास रोड और बड़नगर रोड पर उनके लिए भोजन प्रसादी के स्टॉल भी लगाए जाएंगे.
श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए: सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'आज से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है. मेरी ओर से प्रदेशवासियों, देशवासियों और उज्जैनवासियों को बहुत-बहुत बधाई. निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिसमें हम अपने बाबा भोलेनाथ की अराधना का पर्व मनाते हुए, उन्हें पूरा महीना समर्पित करते हैं. ऐसे में मैंने प्रशासन के माध्यम से प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर आह्वान किया है कि हर जगह यात्रियों को कष्ट ना हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए. जहां कांवड़िए आते-जाते हैं, वहां पर मार्ग में प्रबंधन करने को लेकर प्रशासन चिंता करता है.'
उन्होंने आगे कहा, 'कांवड़ यात्रियों के लिए हम जितना प्रबंधन कर सकते हैं, वो करते हैं. खासकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं. दर्शन, पानी, पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए सरकार तालमेल बैठा रही है. सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि बारिश का समय है इसलिए आवश्यक कपड़े आदि लेकर आएं, बच्चों का विशेष ध्यान रखें. मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशासन के साथ सभी लोग समन्वय करेंगे. सभी पर्व इन्हीं दो माह में पड़ते हैं. इसके बाद नवरात्रि और दशहरा-दिवाली का पर्व शुरू होगा. उम्मीद है कि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा.'
#WATCH | Ujjain | Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, "The holy month of Shravan begins today. I extend my heartfelt greetings to the people of the state, the country, and Ujjain. This is undoubtedly a very sacred month for us, during which we worship Lord Bhole Nath… pic.twitter.com/KsEiSjfJtR
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 30, 2026
वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था
वाहनों की पार्किंग के लिए कर्कराज पार्किंग को मुख्य पार्किंग बनाया गया है. इसके अलावा चारधाम पार्किंग, कार्तिक मेला ग्राउंड, नीलकंठ और महाकाल अन्नक्षेत्र के समीप स्थित पार्किंग स्थलों का भी उपयोग किया जाएगा. श्रद्धालुओं को पार्किंग, प्रवेश द्वार, टिकट काउंटर और अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए पूरे शहर और मंदिर क्षेत्र में बड़ी संख्या में संकेतक (साइन बोर्ड) लगाए गए हैं.
बदल गया पट खुलने का समय
श्रावण-भादौ पर्व के दौरान 30 जुलाई से 7 सितंबर तक मंदिर के पट प्रतिदिन सुबह 3 बजे खुलेंगे, जबकि प्रत्येक सोमवार को मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे खोले जाएंगे. प्रतिदिन सुबह 3 से 5 बजे तक भस्म आरती होगी, जबकि सोमवार को यह सुबह 2:30 से 4:30 बजे तक संपन्न होगी. 8 सितंबर से मंदिर की समय-सारिणी फिर सामान्य हो जाएगी.
3 अगस्त से निकलेगी महाकाल की सवारी
श्रावण-भादौ में बाबा महाकाल की सवारियों का शुभारंभ 3 अगस्त से होगा. इसके बाद 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण मास की सवारियां निकलेंगी. वहीं 31 अगस्त को पंचम सवारी और 7 सितंबर को भगवान महाकाल की पारंपरिक राजसी सवारी पूरे वैभव के साथ नगर भ्रमण पर निकलेगी.
सहज, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन
मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि मंदिर समिति का प्रयास है कि श्रावण-भादौ में आने वाला हर श्रद्धालु बाबा महाकाल के सहज, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन कर सके. इसी उद्देश्य से इस बार व्यवस्थाओं को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-केंद्रित बनाया गया है.