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महाकाल मंदिर में आरती-दर्शन से लेकर जल अर्पण तक, बदल गया सबकुछ; 30 जुलाई से 7 सितंबर तक विशेष व्यवस्था

उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में 30 जुलाई से 7 सितंबर तक श्रावण-भादौ पर्व को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है. इसके तहत आरती और दर्शन से लेकर जल अर्पण करने तक सभी व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सकें.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 30, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:03 PM IST
महाकाल मंदिर में आरती-दर्शन से लेकर जल अर्पण तक, बदल गया सबकुछ; 30 जुलाई से 7 सितंबर तक विशेष व्यवस्था

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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