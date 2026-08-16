उज्जैन महाकाल में नागपंचमी पर उमड़ेगी भीड़, तीसरे सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के खुलेंगे पट

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Ujjain Mahakal News: उज्जैन में इन दिनों ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, मानो शहर में अभी से सिंहस्थ का आगाज हो गया हो. चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है और बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. 15 अगस्त को ही 6 लाख 57 हजार 218 श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन किए. अब नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के महासंयोग के चलते श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.
दरअसल, नागपंचमी के साथ सावन का तीसरा सोमवार भी है. इसी दिन साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले भगवान श्री नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे. ऐसे में देशभर से श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. बाबा महाकाल के दर्शन के साथ श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर महादेव के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भी उत्साहित हैं. यही वजह है कि उज्जैन की सड़कों से लेकर मंदिर के आसपास तक हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है.
श्रद्धालुओं के लिए सुविधा
वहीं, बाबा महाकाल कल अपने तीसरे नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे. इसे देखते हुए प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने दर्शन मार्ग से लेकर प्रवेश और निकास व्यवस्था तक का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं.
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है. जगह-जगह खोया-पाया केंद्र, जूते-चप्पल रखने की व्यवस्था और श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के इंतजाम किए गए हैं. कुल मिलाकर, उज्जैन में इस समय माहौल पूरी तरह भक्तिमय है. देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं. आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की यह भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है.
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