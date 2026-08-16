Add Zee Business As A Preferred Source
App

उज्जैन महाकाल में नागपंचमी पर उमड़ेगी भीड़, तीसरे सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के खुलेंगे पट

Ujjain Nag Panchami 2026: उज्जैन में नागपंचमी, सावन के तीसरे सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर के साल में एक बार खुलने वाले पटों के संयोग से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है. महाकाल दर्शन के लिए देशभर से भक्त पहुंच रहे हैं, शहर में सिंहस्थ जैसा माहौल है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 16, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:01 PM IST
उज्जैन महाकाल में नागपंचमी पर उमड़ेगी भीड़, तीसरे सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के खुलेंगे पट
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सागर में फर्जी फर्मों का साइबर गिरोह पकड़ा, 5.50 करोड़ के लेन-देन का खुलासा
2
3
4
5