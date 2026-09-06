/थाईलैंड के फूलों से महका महाकाल का दरबार, शाही सवारी से पहले 20 क्विंटल विदेश-देसी फूलों से सजा मंदिर, सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेंगे उज्जैन के राजा

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बाबा महाकाल की भादौ मास की राजसी सवारी को लेकर महाकाल मंदिर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं. आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार को खास अंदाज में सजाया जा रहा है. इस बार मंदिर में बनने वाला फूलों का बंगला खास आकर्षण का केंद्र रहेगा. बाबा महाकाल के फूल बंगले को सजाने के लिए सात समंदर पार थाईलैंड से भी फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा नागपुर, मथुरा और मुंबई से भी अलग-अलग तरह के फूल उज्जैन पहुंचे हैं. इन्हीं फूलों से महाकाल मंदिर के प्रमुख हिस्सों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है. महाकाल मंदिर के नंदी हॉल और गर्भगृह में फूलों की सजावट शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही सभा मंडप, ओंकारेश्वर, जूना महाकाल और महाकाल परिसर के अन्य प्रमुख हिस्सों को भी फूलों से सजाया जा रहा है.
20 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा बाबा का दरबार
इस विशेष फूल बंगले के लिए करीब 20 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. सजावट का काम करने के लिए इंदौर से करीब 25 लोगों की टीम उज्जैन पहुंची है. टीम ने आज सुबह से सजावट का काम शुरू किया है, जो कल सुबह तक पूरा किया जाएगा. खास बात यह है कि बाबा महाकाल के दरबार को फूलों से सजाने की यह सेवा कोई नई नहीं है. सजावट करने वाली टीम के मुताबिक, लगातार 24 वर्षों से बाबा महाकाल के दरबार में फूलों का बंगला सजाया जा रहा है.
सोमवार को नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे बाबा महाकाल
कल भादौ मास का आखिरी सोमवार है और इसी दिन बाबा महाकाल आखिरी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे. बाबा महाकाल राजसी ठाठ-बाट के साथ अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे और रास्तेभर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे. आखिरी सवारी को लेकर श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह है. आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं. कल जब बाबा महाकाल आखिरी सवारी पर निकलेंगे, उससे पहले उनका दरबार देश-विदेश से आए फूलों की खुशबू और रंगों से सजा हुआ नजर आएगा.
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