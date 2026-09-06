/थाईलैंड के फूलों से महका महाकाल का दरबार, शाही सवारी से पहले 20 क्विंटल विदेश-देसी फूलों से सजा मंदिर, सोमवार को नगर भ्रमण पर निकलेंगे उज्जैन के राजा

बाबा महाकाल की भादौ मास की राजसी सवारी को लेकर महाकाल मंदिर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं. आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार को खास अंदाज में सजाया जा रहा है. इस बार मंदिर में बनने वाला फूलों का बंगला खास आकर्षण का केंद्र रहेगा. बाबा महाकाल के फूल बंगले को सजाने के लिए सात समंदर पार थाईलैंड से भी फूल मंगाए गए हैं. इसके अलावा नागपुर, मथुरा और मुंबई से भी अलग-अलग तरह के फूल उज्जैन पहुंचे हैं. इन्हीं फूलों से महाकाल मंदिर के प्रमुख हिस्सों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है. महाकाल मंदिर के नंदी हॉल और गर्भगृह में फूलों की सजावट शुरू हो चुकी है. इसके साथ ही सभा मंडप, ओंकारेश्वर, जूना महाकाल और महाकाल परिसर के अन्य प्रमुख हिस्सों को भी फूलों से सजाया जा रहा है.