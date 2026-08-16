Add Zee Business As A Preferred Source
App

नागपंचमी-सावन सोमवार-महाकाल सवारी एक साथ, उज्जैन में 36 घंटे कड़ा पहरा, 2400 पुलिस जवान तैनात

Ujjain Mahakal Temple News: नागपंचमी, सावन सोमवार और बाबा महाकाल की तीसरी सवारी एक साथ होने के कारण उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. करीब 2400 पुलिसकर्मी 36 घंटे तक तैनात रहेंगे. 200 से ज्यादा CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी होगी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 16, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:02 PM IST
नागपंचमी-सावन सोमवार-महाकाल सवारी एक साथ, उज्जैन में 36 घंटे कड़ा पहरा, 2400 पुलिस जवान तैनात
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इंदौर में देश के पहले वर्चुअल चिड़ियाघर का लोकार्पण, CM ने 14-D सिनेमा का लिया आनंद
2
3
4
5