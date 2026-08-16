नागपंचमी-सावन सोमवार-महाकाल सवारी एक साथ, उज्जैन में 36 घंटे कड़ा पहरा, 2400 पुलिस जवान तैनात

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Ujjain Alert News: उज्जैन में सोमवार का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी दिन बाबा महाकाल अपनी तीसरी सवारी पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और नागपंचमी के मौके पर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के पट भी खुलेंगे. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया की तीनों बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है. करीब 2400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो करीब 36 घंटे तक लगातार अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर तैनात रहेंगे. जवानों को उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी स्थल के बारे में ब्रीफ कर रवाना किया गया है.
एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि अलग-अलग जिलों और पुलिस इकाइयों से बल बुलाया गया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 200 से ज्यादा CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा अलग-अलग पुलिस दलों को भी तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के साथ किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को 5 से 8 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है. इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे. वहीं, बाबा महाकाल की सवारी के दौरान करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के सवारी मार्ग पर मौजूद रहने का अनुमान है.
पुलिस की श्रद्धालुओं से अपील
पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी की गई व्यवस्थाओं का पालन करें. जगह-जगह लगाए गए साइन बोर्ड, बैरिकेडिंग और निर्धारित मार्गों का इस्तेमाल करें और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. अधिकारियों ने साफ किया है कि CCTV कैमरों के जरिए हर जगह निगरानी रखी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति निर्धारित व्यवस्था या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. यानी सोमवार को उज्जैन में आस्था के तीन बड़े पड़ाव एक साथ होंगे और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस के करीब 2400 जवान 36 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था संभालते नजर आएंगे.
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