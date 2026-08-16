नागपंचमी-सावन सोमवार-महाकाल सवारी एक साथ, उज्जैन में 36 घंटे कड़ा पहरा, 2400 पुलिस जवान तैनात

Ujjain Alert News: उज्जैन में सोमवार का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी दिन बाबा महाकाल अपनी तीसरी सवारी पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और नागपंचमी के मौके पर साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के पट भी खुलेंगे. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया की तीनों बड़े आयोजनों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली है. करीब 2400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो करीब 36 घंटे तक लगातार अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर तैनात रहेंगे. जवानों को उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी स्थल के बारे में ब्रीफ कर रवाना किया गया है.