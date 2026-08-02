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सावन के पहले सोमवार निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, 1100 बटुक करेंगे वैदिक उद्घोष

Mahakal Sawari 2026: उज्जैन में सावन के पहले सोमवार बाबा महाकाल की पहली सवारी निकलेगी. 1100 बटुक वैदिक उद्घोष करेंगे. शाम तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, रात तक 4 लाख का अनुमान है. पूरे सावन में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:40 PM IST
सावन के पहले सोमवार निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, 1100 बटुक करेंगे वैदिक उद्घोष
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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