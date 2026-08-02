सावन के पहले सोमवार निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, 1100 बटुक करेंगे वैदिक उद्घोष

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Ujjain Mahakaleshwar Temple: उज्जैन में सावन की शुरुआत के साथ ही बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि रविवार शाम तक ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर चुके थे, जबकि रात तक यह संख्या करीब चार लाख तक पहुंचने का अनुमान है. प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं.
कलेक्टर ने बताया कि पिछले वर्ष सावन माह में करीब 1 करोड़ 75 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे. इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और पूरे सावन में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान है. इसे देखते हुए मंदिर परिसर और पूरे शहर में व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है.
अलग-अलग थीम निर्धारित
उन्होंने बताया कि सोमवार को सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी पूरे पारंपरिक वैभव और श्रद्धा के साथ निकलेगी. इस बार सवारी का शुभारंभ 1100 बटुकों के वैदिक उद्घोष से होगा, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा. प्रशासन ने इस वर्ष प्रत्येक सवारी के लिए अलग-अलग थीम भी निर्धारित की है, जिससे हर सवारी का अलग धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप देखने को मिलेगा.
सवारी मार्ग का निरीक्षण
कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने आगे बताया कि सवारी मार्ग पर चल रहे सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं. उन्होंने शनिवार देर रात अधिकारियों के साथ रामघाट, भट्टा रोड और कमरी चौराहा सहित पूरे सवारी मार्ग का निरीक्षण किया. अब मार्ग पूरी तरह तैयार है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी.
भोजन की भी व्यवस्था
कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर रोड पर पांच स्थानों पर भोजन की व्यवस्था की गई है. साथ ही उनके लिए विशेष दर्शन मार्ग भी बनाया गया है, जिससे वे आसानी से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकें. कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी और प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित एवं सहज रूप से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेगा.
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