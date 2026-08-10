राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी, श्यामू की जगह पहली बार शामिल हुई हथिनी सुमा

Mahakal Sawari 2026: सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई. भगवान महाकाल राजसी ठाठ-बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले. बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया. महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची. शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी दोबारा महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई. मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं. वहीं, अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है.