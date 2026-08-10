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राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी, श्यामू की जगह पहली बार शामिल हुई हथिनी सुमा

Ujjain Mahakal Sawari: श्रावण के दूसरे सोमवार उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी राजसी ठाठ-बाट के साथ निकाली गई. चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए. इस बार हथिनी श्यामू की जगह सुमा सवारी में शामिल हुई.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 10, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:33 PM IST
राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी, श्यामू की जगह पहली बार शामिल हुई हथिनी सुमा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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