राजसी ठाठ-बाट के साथ निकली बाबा महाकाल की सवारी, श्यामू की जगह पहली बार शामिल हुई हथिनी सुमा

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Mahakal Sawari 2026: सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई. भगवान महाकाल राजसी ठाठ-बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले. बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया. महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची. शिप्रा नदी के रामघाट पर जलाभिषेक के बाद सवारी दोबारा महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई. मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं. वहीं, अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है.
शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया गया. मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. सवारी के आगे घोड़े, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थीं. गाजे-बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग आठ किलोमीटर का था.
दूसरी सवारी का ये रहा रूट प्लान
बता दें कि सवारी पारंपरिक मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची. जहां मां क्षिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन-अर्चना की गई. इसके बाद सवारी रामानुजकोट, मोढ़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई दोबारा श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई.
सवारी का लाइव प्रसारण भी हुआ
श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी का सजीव प्रसारण मंदिर प्रबंध समिति के फेसबुक पर किया गया. वहीं, सवारी के दौरान चलित रथ में एलईडी के माध्यम से सवारी मार्ग में दर्शन के लिए खड़े श्रद्धालुओं को सजीव दर्शन की व्यवस्था की गई. इस चलित रथ की विशेषता यह है कि इसमें लाइव बॉक्स रखा गया, जिससे सवारी का लाइव प्रसारण किया गया.
सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम
इस बार बाबा महाकाल की सवारी में पिछले 10 वर्षों से शामिल हो रही श्यामू हथिनी को अनफिट होने के कारण हटा दिया गया है. अब श्यामू की जगह सुमा नामक हथिनी को शामिल किया गया है. सुमा को तमिलनाडु से लाया गया है, जो अब बाबा महाकाल की प्रत्येक सवारी में शामिल होगी. वहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग का अमला भी तैनात किया गया है.
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