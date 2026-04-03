ग्रीनविच नहीं, अब 'महाकाल' से तय होगा समय! उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज; साइंस सेंटर की शुरुआत

अनिमेष सिंह, उज्जैन: धार्मिक नगरी उज्जैन में विज्ञान और अध्यात्म के संगम को नई दिशा देते हुए 'महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम' अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई है. इस आयोजन के जरिए जहां ‘महाकाल स्टैंडर्ड टाइम’ की अवधारणा को बल दिया जा रहा है, वहीं तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश-विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और छात्र भारतीय कालगणना, खगोल विज्ञान और आधुनिक तकनीक पर मंथन करेंगे.

वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन प्राचीन काल से समय गणना और खगोल विज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है. भारतीय कालगणना पद्धति सूर्य, ग्रहों की गति और ऋतु चक्र पर आधारित रही है, जिसे हमारे पूर्वजों ने ‘सूर्य सिद्धांत’ जैसे ग्रंथों में वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया है. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन विज्ञान और अध्यात्म के संगम का अद्भुत उदाहरण है. उन्होंने कहा कि ‘ग्रीनविच मीन टाइम’ के स्थान पर ‘महाकाल स्टैंडर्ड टाइम’ की अवधारणा पर वैश्विक स्तर पर विचार किया जाएगा.

धर्म की नगरी के साथ-साथ विज्ञान की भी नगरी है उज्जैन... Add Zee News as a Preferred Source आज उज्जैन में आदरणीय भाईसाहब श्री सुरेश सोनी जी एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री @dpradhanbjp जी की गरिमामयी उपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम’ का शुभारंभ और ‘उज्जैन साइंस सेंटर’ का लोकार्पण… pic.twitter.com/jL5amRIebd — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 3, 2026

पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ा कदम

इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ‘विद्यार्थी विज्ञान मंथन’ की वेबसाइट, ब्रोशर और पुस्तिका का विमोचन किया. यह पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. पर्यटन और विरासत के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 'सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज' परियोजना के विस्तार का भूमिपूजन किया गया. इसमें लगभग 22.52 करोड़ रुपये की लागत से इस हेरिटेज इकाई में नए कक्ष, डॉर्मिटरी, गार्डन और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा.

कई विकास कार्यों का भूमिपूजन

इसके साथ ही उज्जैन में 725 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया, जिसमें सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए 700 करोड़ रुपये की लागत से बायपास सड़क निर्माण प्रमुख है. मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपये की लागत से बने उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया, जहां विज्ञान से जुड़ी आधुनिक गैलरी, इनोवेशन हॉल और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर विकसित किए गए हैं. सम्मेलन के तहत 'महाकाल: द मास्टर ऑफ टाइम' विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक ड्रोन तकनीक, अंतरिक्ष मॉडल और रोबोटिक सिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही सैटेलाइट मेकिंग वर्कशॉप में छात्र नैनो सैटेलाइट बनाने की प्रक्रिया सीख रहे हैं.

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