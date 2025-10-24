Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973161
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए वजह

Mahakal Temple Dispute: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में दर्शन के दौरान महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच पगड़ी और पहनावे को लेकर विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर तक ध्यान आकर्षित किया है. संत समाज ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को सभी संत और भक्त शांतिपूर्ण धरना देंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद!
महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद!

Ujjain Sant Mahant Controversy: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को गर्भगृह में दर्शन के दौरान संतों के पहनावे और पगड़ी को लेकर महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ, जो अब महा-विवाद का रूप ले चुका है. यह पहला मौका है जब मंदिर में जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा गरमा गया. यह विवाद अब स्थानीय दायरे से बाहर निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है. नाथ संप्रदाय के दो बड़े संत और राजनेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के तिजारा से विधायक संत बालक नाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है.

आम तौर पर महाकालेश्वर मंदिर में जांच के आदेश के बाद मामले शांत हो जाते थे, लेकिन इस बार संत समाज का आक्रोश गहरा है. पुजारी महेश शर्मा और महंत महावीर नाथ दोनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ पर मंदिर की छवि खराब करने और धक्का देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर और प्रतिबंध की मांग की है, जबकि महंत महावीर नाथ ने पुजारी महेश शर्मा को पद से हटाने की मांग की है. संत समाज और उज्जैन के मठाधीशों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो शुक्रवार को सभी संत, महात्मा, पुजारी और भक्त महाकाल मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण धरना देंगे.

तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई
मंदिर प्रशासन ने इस गंभीर मामले को देखते हुए तुरंत कदम उठाए हैं. मंदिर समिति ने तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसके बाद समिति सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी. संत समाज का कहना है कि पुजारी महेश शर्मा का व्यवहार संतों की परंपरा का अपमान है, क्योंकि साधु अपनी जटाओं के ऊपर फेटा बांधते हैं और उसका सम्मान किया जाना चाहिए. इस विवाद ने महाकाल मंदिर के धार्मिक माहौल में तनाव पैदा कर दिया है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और संत समाज के अगले कदम पर टिकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "उज्जैन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mahakal templeujjain news

Trending news

Mahakal temple
महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए
bhopal news
जुगाड़ू कार्बाइड गन बनी आंख की दुश्मन, प्रशासन ने पूरी तरह लगाई रोक; 300 लोग घायल!
mp news
प्यार से शक तक, फिर हत्या तक…पति ने तकिए से मुंह दबाकर ली पत्नी की जान, फिर बोला झूठ
mp news
सैकड़ों लोगों की आंखें जलने के बाद कलेक्टर का एक्शन, देसी गन बेचने, खरीदने पर बैन
chhatarpur news hindi
चेलों से सावधान ये डुबा रहे बाबाओं का नाम! क्यों धीरेंद्र शास्त्री ने कह दी बड़ी बात
mp news
दलित युवक मारपीट मामले पर भड़का सवर्ण समाज, जाटव समाज से संबंध खत्म करने का ऐलान
jhabua news
मुंह में रखकर फोड़े 7 रस्सी बम, आठवें ने फाड़ दिया जबड़ा; चेहरे के उड़ गए चिथड़े
mp news
पुलिसकर्मी बने फर्जी शिकायतकर्ता, CM हेल्पलाइन पर दर्ज कराईं दर्जनों शिकायतें
Hanuman Dhara Mandir
लंका जलाने बाद हनुमान जी ने यहां शांत की थी पूंछ की जलन, आज भी बहती है शीतल जलधारा
mp news
MP बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में 9 उपाध्यक्ष