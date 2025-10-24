महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए वजह

Mahakal Temple Dispute: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में दर्शन के दौरान महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच पगड़ी और पहनावे को लेकर विवाद ने अब राष्ट्रीय स्तर तक ध्यान आकर्षित किया है. संत समाज ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को सभी संत और भक्त शांतिपूर्ण धरना देंगे.
Ujjain Sant Mahant Controversy: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को गर्भगृह में दर्शन के दौरान संतों के पहनावे और पगड़ी को लेकर महंत महावीर नाथ और पुजारी महेश शर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ, जो अब महा-विवाद का रूप ले चुका है. यह पहला मौका है जब मंदिर में जांच के आदेश दिए जाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा गरमा गया. यह विवाद अब स्थानीय दायरे से बाहर निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आ गया है. नाथ संप्रदाय के दो बड़े संत और राजनेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के तिजारा से विधायक संत बालक नाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है.
आम तौर पर महाकालेश्वर मंदिर में जांच के आदेश के बाद मामले शांत हो जाते थे, लेकिन इस बार संत समाज का आक्रोश गहरा है. पुजारी महेश शर्मा और महंत महावीर नाथ दोनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुजारी महेश शर्मा ने महंत महावीर नाथ पर मंदिर की छवि खराब करने और धक्का देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर और प्रतिबंध की मांग की है, जबकि महंत महावीर नाथ ने पुजारी महेश शर्मा को पद से हटाने की मांग की है. संत समाज और उज्जैन के मठाधीशों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो शुक्रवार को सभी संत, महात्मा, पुजारी और भक्त महाकाल मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण धरना देंगे.
तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई
मंदिर प्रशासन ने इस गंभीर मामले को देखते हुए तुरंत कदम उठाए हैं. मंदिर समिति ने तीन सदस्यों की जांच टीम बनाई है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. इसके बाद समिति सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी. संत समाज का कहना है कि पुजारी महेश शर्मा का व्यवहार संतों की परंपरा का अपमान है, क्योंकि साधु अपनी जटाओं के ऊपर फेटा बांधते हैं और उसका सम्मान किया जाना चाहिए. इस विवाद ने महाकाल मंदिर के धार्मिक माहौल में तनाव पैदा कर दिया है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और संत समाज के अगले कदम पर टिकी हैं.
(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)
