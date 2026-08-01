श्रावण-भादौ से पहले महाकाल मंदिर प्रशासन अलर्ट, दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा

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Ujjain Mahakal News: श्रावण-भादौ महीने में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है. इसी कड़ी में मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने महाकाल मंदिर परिसर और महाकाल महालोक का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और श्रद्धालुओं को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की, जिससे आगामी दिनों में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.
निरीक्षण के दौरान मंदिर प्रशासक ने गेट नंबर-1 और 4, दर्शन मार्ग, हरसिद्धि चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर और पार्किंग स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने फ्लेक्स और दिशा-सूचक बोर्ड, मोबाइल लॉकर, निःशुल्क जूता-चप्पल स्टैंड, बैरिकेडिंग, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा इंतजाम, दान काउंटर, दर्शन लाइन और लड्डू प्रसाद काउंटर की स्थिति का भी आकलन किया. अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने और किसी भी कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए.
मंदिर प्रशासक ने दिए निर्देश
मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने निर्देश दिए हैं कि श्रावण-भादौ मास के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लंबा इंतजार या किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े. उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल अतिरिक्त इंतजाम किए जाएं. उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.
दर्शन की सुविधा मिल सके
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि श्रावण-भादौ मास में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिल सके. निरीक्षण के दौरान महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर दर्शन और बाहर निकलने तक हर चरण में बेहतर सुविधाएं मिलें और व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारु बनी रहें.
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