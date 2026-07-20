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महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया होगी हाईटेक, सिर्फ 30 सेकंड में पता चलेगी सोने-चांदी की शुद्धता

Mahakal Temple News: उज्जैन के महाकाल मंदिर में दान किए जाने वाले सोने-चांदी और आभूषणों की जांच के लिए अत्याधुनिक कैरेटोमीटर मशीन लगाई जा रही है. एक्स-रे तकनीक आधारित यह मशीन 30 सेकंड में शुद्धता और कैरेट की जानकारी देकर दान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 20, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:37 PM IST
महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया होगी हाईटेक, सिर्फ 30 सेकंड में पता चलेगी सोने-चांदी की शुद्धता
Image Credit: AI Generated Photo

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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