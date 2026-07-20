महाकाल मंदिर में दान प्रक्रिया होगी हाईटेक, सिर्फ 30 सेकंड में पता चलेगी सोने-चांदी की शुद्धता

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Ujjain News: उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में हर साल देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु सोना, चांदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं. श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस दान को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए महाकाल मंदिर समिति ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है. मंदिर में जल्द ही अत्याधुनिक कैरेटोमीटर मशीन की शुरुआत होगी, जो कुछ ही सेकंड में सोने-चांदी की शुद्धता और उसकी वास्तविक गुणवत्ता की जानकारी दे सकेगी. मंदिर प्रशासन का मानना है कि इससे दान प्रक्रिया पहले से अधिक भरोसेमंद बनेगी और श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत होगा.
महाकाल मंदिर समिति ने इस आधुनिक मशीन को करीब 15 लाख रुपये की लागत से खरीदा है. समिति की अपर प्रशासक सिम्मी यादव के अनुसार यह मशीन एक्स-रे तकनीक पर आधारित है और बिना किसी आभूषण को नुकसान पहुंचाए उसकी शुद्धता और कैरेट की सटीक जांच कर सकती है. खास बात यह है कि जांच की पूरी प्रक्रिया श्रद्धालुओं की मौजूदगी में होगी. मशीन कुछ ही सेकंड में परिणाम बताएगी और उसी आधार पर दान की रसीद भी जारी की जाएगी. इससे मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी.
30 सेकेंड के भीतर होगी जांच
मशीन इंजीनियर सुशील कुमार गौर के मुताबिक यह उपकरण एक्स-रे फ्लोरोसेंस तकनीक से संचालित होता है. जब धातु पर एक्स-रे किरणें डाली जाती हैं तो उससे निकलने वाली ऊर्जा का विश्लेषण कर मशीन उसकी शुद्धता का डिजिटल आकलन करती है. यही तकनीक देश के कई बड़े ज्वेलरी शोरूम और सराफा बाजारों में भी इस्तेमाल की जाती है. महाकाल मंदिर में इस मशीन के उपयोग से लगभग 30 सेकंड के भीतर सोने या चांदी की जांच संभव हो जाएगी. इससे मूल्यांकन का प्रारंभिक चरण काफी तेज और सुविधाजनक बन जाएगा.
इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी
मंदिर की मूल्यांकन समिति के सदस्य एवं ज्वेलर्स रविंद्र सोनी का कहना है कि अभी तीन सदस्यीय समिति रोस्टर के आधार पर आभूषणों का मूल्यांकन करती है और यह सेवा पूरी तरह फ्री है. नई मशीन से शुरुआती जांच में मदद मिलेगी और ज्वेलर उपलब्ध नहीं होने पर भी आभूषण की वास्तविकता का पता लगाया जा सकेगा. हालांकि बड़े और जटिल आभूषणों की अंतिम जांच विशेषज्ञों द्वारा ही की जाएगी. श्रद्धालुओं का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, भरोसा मजबूत होगा और धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी.
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