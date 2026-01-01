Advertisement
नए साल के पहले दिन महाकाल के दरबार में आस्था का सैलाब, शाम 6 बजे तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Mahakal Temple Ujjain Record 2025-26: नववर्ष पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी, जहां 1 जनवरी को शाम 6 बजे तक 4.10 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए. बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते भारी भीड़ के बावजूद दर्शन व्यवस्था सुचारु और सुरक्षित बनी रही.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:47 PM IST
महाकाल के दरबार में आस्था का सैलाब
New Year Mahakal Darshan Data: नववर्ष के मौके पर धर्मनगरी उज्जैन में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि महाकालेश्वर मंदिर ने नया रिकॉर्ड बना लिया. 1 जनवरी को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. शाम 6 बजे तक ही 4 लाख 10 हजार 787 से अधिक भक्त दर्शन कर चुके थे, जबकि दिन अभी बाकी था. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं में नए साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से करने की खास श्रद्धा नजर आई. पूरा शहर जय महाकाल के जयकारों से गूंजता रहा.

पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अधिक रही है. 25 दिसंबर को 2 लाख 57 हजार से ज्यादा, 26 और 27 दिसंबर को करीब 2 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. इसके बाद भी रोजाना डेढ़ से दो लाख के बीच भक्त दर्शन करते रहे. 31 दिसंबर को भी 1 लाख 53 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इन आंकड़ों की तुलना में 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए.

हर पॉइंट पर निगरानी
इतनी भारी भीड़ के बावजूद मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह असरदार रहीं. वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त दर्शन लाइनें लगाई गईं. वहीं सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई और हर पॉइंट पर निगरानी रखी गई. पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैनात रहीं. स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन व्यवस्था इतनी सुचारु थी कि किसी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई और दर्शन आराम से हो गए.

नए साल में नया रिकॉर्ड
दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं के चेहरों पर संतोष और आस्था साफ नजर आई. कई भक्तों ने कहा कि नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से होना अपने आप में सौभाग्य की बात है. स्थानीय दुकानदारों और होटल कारोबारियों के लिए भी यह समय खास रहा, क्योंकि शहर में रौनक बनी रही. कुल मिलाकर, महाकाल के दरबार में नए साल की शुरुआत रिकॉर्ड आस्था, अनुशासन और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हुई है. प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले घंटों और दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

