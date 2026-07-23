श्रावण-भादौ से पहले महाकाल मंदिर में हाई अलर्ट, सवारी मार्ग से लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर फोकस

सवारी मार्ग पूरी तरह तैयार

कलेक्टर एवं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में सवारी मार्ग पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान महाकाल की श्रावण-भादौ की पारंपरिक सवारी पूरी भव्यता, गरिमा और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी. इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, प्रशासक प्रथम कौशिक, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.