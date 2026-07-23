श्रावण-भादौ से पहले महाकाल मंदिर में हाई अलर्ट, सवारी मार्ग से लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर फोकस

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Ujjain Shravan 2026: श्रावण-भादौ मास में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. संभागायुक्त, कलेक्टर, एडीजी, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकाल मंदिर परिसर और भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी के पूरे मार्ग का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने करकराज पार्किंग, दत्त अखाड़ा क्षेत्र, चारधाम पार्किंग, झालरिया मठ, नृसिंह घाट और श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का दौरा किया। यहां पार्किंग, बैरिकेडिंग, पेयजल, विश्राम स्थल, स्वच्छता, संकेतक बोर्ड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि श्रावण-भादौ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
पूरे मार्ग का निरीक्षण किया
इसके अलावा भगवान श्री महाकाल की प्रत्येक सोमवार को निकलने वाली पारंपरिक सवारी के पूरे मार्ग का भी निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने सवारी मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए निर्देश दिए कि सवारी शुरू होने से पहले सभी कार्य पूरे कर मार्ग को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाए.
सवारी मार्ग पूरी तरह तैयार
कलेक्टर एवं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में सवारी मार्ग पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा. श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भगवान महाकाल की श्रावण-भादौ की पारंपरिक सवारी पूरी भव्यता, गरिमा और श्रद्धा के साथ निकाली जाएगी. इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, प्रशासक प्रथम कौशिक, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
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