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श्रावण-भादौ से पहले महाकाल मंदिर में हाई अलर्ट, सवारी मार्ग से लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर फोकस

Mahakal Temple News: श्रावण-भादौ मास में महाकाल मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. संभागायुक्त, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर परिसर व भगवान महाकाल की पारंपरिक सवारी के पूरे मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा, पार्किंग, पेयजल, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Jul 23, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:25 PM IST
श्रावण-भादौ से पहले महाकाल मंदिर में हाई अलर्ट, सवारी मार्ग से लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर फोकस
Image Credit: AI Generated Photo

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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