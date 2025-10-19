Advertisement
देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनेगी दिवाली, 50000 वर्ग फीट की भव्य रंगोली से सजेगा प्रांगण; एक फुलझड़ी जलाकर मनेगा पर्व

MP News: देशभर में सबसे पहले उज्जैन स्थित महाकाल के आंगन में दिवाली मनाई जाएगी. परंपरा अनुसार महाकालेश्वर की आरती-पूजन के दौरान एक फुलझड़ी जलाकर दीपोत्सव की शुरूआत की जाएगी. 

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:56 PM IST
mahakal mandir
mahakal mandir

Ujjain Mahakal Diwali 2025: देशभर में सबसे पहले दिवाली बाबा महाकाल के आंगन में मनाई जाएगी. 20 अक्टूबर की सुबह प्रात चार बजे से ही भगवान महाकाल को स्नान कराकर भस्म आरती की परंपरा निभाई जाएगी, जिसके बाद परंपरा स्वरूप एक फुलझड़ी जलाकर दीपोत्सव की शुरूआत की जाएगी. इस दिन पुजारी परिवार की महिलाएं विशेष रूप से भगवान महाकाल का श्रंगार कर उनका रूप  निखारती हैं.

सबसे पहले महाकाल के आंगन में दिवाली
हिंदू परंपरा अनूसार किसी भी त्योहार की शुरूआत महाकाल के दरबार से ही होती है. उनके आंगन में त्योहार मनने के बाद ही प्रजा उत्सव मनाती है. कहा जाता है कि बाबा महाकाल अवंतिका के राजा हैं, इसलिए हार की शुरुआत उनके आगंन से ही होती है. 20 अक्टूबर की सुबह रूप चौदस पर भगवान महाकाल का गर्म जल से स्नान कराया जाएगा जिसके बाद पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान को उबटन लगांगी उनके साज-सज्जा में शामिल होंगी और एक फुलझड़ी जलाकर रौशनी से जगमगाते त्योहार का आगाज करेंगी. 

500000 वर्ग फीट में बनी रंगोली
महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भव्य रंगोली निर्माण कार्य जारी है. इस अद्वितीय कलात्मक पहल के अंतर्गत लगभग 50,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में आकर्षक रंगोली का निर्माण किया जा रहा है. इस विशाल रंगोली निर्माण कार्य में पंकज सहरा के नेतृत्व में “The Sketchers” और “कला मंच उज्जैनी” के 20 कलाकार के साथ कुंज बिहारी पांडे के निर्देशन में 10 कलाकारों की टीम सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से अपनी कलात्मक प्रतिभा का अद्वितीय प्रदर्शन कर रही है. इस भव्य रंगोली का नजारा ड्रोन से कैद किया गया है. 

मंदिर परिसर में आतिशबाजी पर रोक
उज्जैन पुलिस निर्देश के बाद से मंदिर परिसर में आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है.  दीपावली के मौके पर परंपरानुसार केवल आरती के दौरान एक ही फूलझड़ी जलाई जाएगी. पहले परिसर  में कहीं भी पटाखे जलाएं जाते थे हालांकि अब भक्तों की सुरक्षा दृष्टी से इस नियम पर रोक लगा दी गई है. गर्भगृह, कोटी तीर्थ कुंड, मंदिर परिसर और श्री महाकाल महालोक क्षेत्र में किसी भी तरह की आतिशबाजी पर रोक है. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

