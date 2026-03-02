अद्भुत... अकल्पनीय! महाकाल नगरी में भक्तों ने धरा शिव-गणों का रूप, श्मशान की राख और रंगों से खेली होली

Ujjain Unique Holi News: उज्जैन में महाकाल नगरी की अनूठी होली में भक्तों ने शिव-पार्वती, भूत-पिशाच और नंदी का रूप धारण कर अबीर-गुलाल व फूलों से होली खेली गई. जहां शयन आरती भक्ति मंडल के आयोजन में भजन, नृत्य, चौसर और भांग के साथ पूरा माहौल शिवमय नजर आया.
Mahakal Nagri Holi Celebration: मध्य प्रदेश के उज्जैन में होली का पर्व हर साल एक अलग ही रंग में मनाया जाता है. महाकाल नगरी में आयोजित इस अनूठी होली में भक्त शिव भक्ति में डूबे नजर आए. किसी ने शिव-पार्वती का रूप धारण किया तो कोई भूत-पिशाच और नंदी बनकर शामिल हुआ. अबीर-गुलाल और फूलों से खेली गई इस होली में शयन आरती से जुड़े श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे. ढोल-नगाड़ों और भजनों के बीच पूरा माहौल शिवमय हो गया.
धर्म नगरी उज्जैन को शिव अर्थात महाकाल और शक्ति स्वरूप माता हरसिद्धि का साक्षात निवास माना जाता है. इसी मान्यता के चलते यहां होली का उत्सव शिव-पार्वती के साथ मनाया जाता है. भक्तों का विश्वास है कि इस दिन भोलेनाथ स्वयं अपनी अर्धांगिनी के साथ भक्तों के बीच विराजते हैं. यही कारण है कि यहां की होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि आस्था और भक्ति का भी पर्व बन जाती है, जिसमें हर कोई खुद को शिवमय महसूस करता है.
होली से पहले खास कार्यक्रम
होली से एक दिन पहले इस विशेष आयोजन का शुभारंभ किया गया. शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप में मंच पर विराजमान हुए. ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात भोलेनाथ अपने परिवार के साथ पधार गए हों. जब शिव-पार्वती नृत्य में लीन हुए तो भक्त भी खुद को रोक नहीं पाए और झूमते-गाते नजर आए. जुलूस के रूप में शिव के गण, भूत-पिशाच और नंदी नाचते हुए आयोजन स्थल तक पहुंचे.
शिव नगरी में होली की झलक
इस अनोखी होली की झलक केवल शिव नगरी उज्जैन में ही देखने को मिलती है. महिला श्रद्धालुओं ने शिव-पार्वती के साथ बैठकर भजन गाए और एक-दूसरे को अबीर लगाया. आयोजन महाकाल मंदिर शयन आरती भक्ति मंडल द्वारा किया गया. इस दौरान एक ओर भक्त चौसर खेलते दिखे, तो दूसरी ओर भांग भी घोटी जा रही थी. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह उत्सव उन्हें भोलेनाथ से और भी अधिक जोड़ देता है.
रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन
