श्रावण-भादौ के हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग, बदलेगी थीम...ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा

राज्य चुनें
इस साल मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया भर में मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण और भादो के महीनों में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारियां नए और भव्य रूप में दिखाई देंगी. भक्ति की भावना के साथ सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण जागरूकता और जन-चेतना जैसे विषयों को जोड़ने के लिए, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने साल 2026 में होने वाली छह सवारियों में से हर एक के लिए एक खास थीम तय की है. मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि हर सवारियों को एक अलग पहचान दी जाएगी, ताकि भक्त हर सोमवार को एक नया अनुभव ले सकें.
हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग
दरअसल, इस साल बाबा महाकाल की श्रावण-भादौ सवारियां न सिर्फ आस्था का, बल्कि संस्कृति, समाज और जन-जागरूकता का संदेश भी देंगी. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने साल 2026 में होने वाली सभी सवारियों के लिए अलग-अलग थीम तय की हैं, ताकि भक्त हर सोमवार को कुछ नया देख और सीख सकें. मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि हर यात्रा को एक खास पहचान देने के लिए एक विशेष थीम तय की गई है. साथ ही सभी यात्राओं के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी और सहायक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. इस बार मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए आदिवासी नृत्य दल भी हर यात्रा के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे, जो भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगी.
सवारियों की थीम इस प्रकार रहेगी-
ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा
मंदिर समिति का मकसद यह पक्का करना है कि महाकाल की सवारियां सिर्फ धार्मिक आयोजन न हों, बल्कि समाज तक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाएं. खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और सिंहस्थ-2028 जैसे अहम विषयों को श्रद्धालुओं तक असरदार ढंग से पहुंचाया जाएगा. आखिरी राजसी सवारी के दौरान सिंहस्थ-2028 की झलक दिखाने वाली एक भव्य झांकी और ड्रोन से फूलों की बारिश श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होंगे, जिससे महाकाल सवारी का यह दिव्य और शानदार नजारा और भी यादगार बन जाएगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!