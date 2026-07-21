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श्रावण-भादौ के हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग, बदलेगी थीम...ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा

साल 2026 में उज्जैन में निकलने वाली महाकालेश्वर श्रावण-भादौ सवारियां न केवल आस्था, बल्कि संस्कृति और समाज का भी संदेश देंगी. मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार इस बार सभी छह सवारियों के लिए अलग-अलग थीम तय की गई हैं.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 21, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:44 PM IST
श्रावण-भादौ के हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग, बदलेगी थीम...ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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