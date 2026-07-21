श्रावण-भादौ के हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग, बदलेगी थीम...ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा

हर सोमवार महाकाल की सवारी में दिखेगा नया रंग

दरअसल, इस साल बाबा महाकाल की श्रावण-भादौ सवारियां न सिर्फ आस्था का, बल्कि संस्कृति, समाज और जन-जागरूकता का संदेश भी देंगी. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने साल 2026 में होने वाली सभी सवारियों के लिए अलग-अलग थीम तय की हैं, ताकि भक्त हर सोमवार को कुछ नया देख और सीख सकें. मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने बताया कि हर यात्रा को एक खास पहचान देने के लिए एक विशेष थीम तय की गई है. साथ ही सभी यात्राओं के सुचारू संचालन के लिए प्रभारी अधिकारी और सहायक अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं. इस बार मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए आदिवासी नृत्य दल भी हर यात्रा के दौरान रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे, जो भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगी.