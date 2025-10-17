महाकालेश्वर आने वाले भक्तों को दिखेगा अद्भुत नजारा, भस्म आरती में होगी विशेष प्रस्तुति; जानें क्या होने वाला है नया

Mahakal Mandir Band: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक नई और अनूठी धार्मिक अनुभूति मिलेगी या यूं कह लिजिए कि नया नजारा देखने को मिलेगा. महाकाल भस्म आरती के साथ ही भगतगण महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू किए जा रहे 'महाकाल बैंड' का भी लुत्फ ले सकेंगे. यह बैंड मंदिर में होने वाली आरती के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.

महाकाल मंदिर में बैंड का आयोजन

महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू किए जा रहे बैंड आयोजन से श्रद्धालुओं को भक्तिमय माहौल में संगीत और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का स्वयं का एक बैंड है, जिसकी तैयारियां लगभग शुरू है.

दिखेगी शानदार प्रस्तुति

आगे बताया गया कि बैंड में शामिल ग्रैंड मास्टर से, इस क्षेत्र के जो विद्वान लोग हैं, उन लोगों से चर्चा करके इस तरह की तैयारी की जा रही है. जो मंदिर की आरतियों के साथ में श्रद्धालुगण जो बाहर 'महाकाल लोक' में होते हे उनके लिए अपनी प्रस्तुति दी जाएगी. आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर की निकलने वाली सवारी और अन्य धार्मिक आयोजन में इनकी उपयोगिता भी निर्धारित की जाएगी.

कब से शुरू हो सकता है बैंड

चल रही तैयारियों पर जिस समय मुहर लगेगी, वैसे ही इस बैंड की शुरुआत कर दी जाएगी. समिति पहले बैंड को गठित करने और बैंड को तैयार करने पर है. उसकी प्रस्तुतियों के संबंध में विस्तृत योजना बनाकर फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. वर्तमान में 21 से 30 लोगों के बीच का बैंड का दल रखा गया है. समिति का मानना है कि इस बैंड की प्रस्तुति से मंदिर परिसर का वातावरण और अधिक भक्तिमय बनेगा और बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को एक अविस्मरणीय धार्मिक अनुभव प्राप्त होगा. बैंड की शुरुआत की तारीख का ऐलान तैयारियों के पूरा होने के बाद जल्द ही किया जाएगा. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

