अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहना... अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेंगी हर्षा रिछारिया, धर्म की राह छोड़ने का किया ऐलान

MP News: महाकुंभ 2025 में वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने की बात कही है. उन्होंने तमाम कारण बताते हुए कहा कि मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं है बल्कि एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना है.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:44 PM IST
harsha richharia returing to old profession: महाकुंभ 2025 में वायरल हुई हर्षा रिछारिया को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. हर्षा ने अपने पुराने प्रोफेशन में लौटेने का ऐलान किया है. उन्होंने इस बात की पुष्टि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर दी है. हर्षा ने कहा कि वो जिस धर्म के रास्ते पर चल रही थी वहां उनके खिलाफ बहुत विरोध हुए विद्रोह हुए उनके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया. अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहना...! अब वे अपने पुराने प्रोफेशन में लौटने को तैयार हैं.

जो कहानी शुरू हुई वो अब खत्म

हर्षा ने जय श्री राम के साथ वीडियो की शुरूआत की. उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 मे जो कहानी शुरू हुई उसपर अब विराम लगने जा रहा है. इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है. हर बार लगा कि चीजें अब संभल जाएंगी अब खत्म होगी...महाकुंभ के बाद ठीक होगी लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ. ना मैंने चोरी की थी ना लूटपाट और ना ही किसी का बलात्कार फिर भी मेरा मनोबल तोड़ा गया है.

