/बिना अनुमति निकाला जुलूस...तेज आवाज में बजाया DJ, महिदपुर पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालक पर दर्ज किया मामला

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महिदपुर में बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकालने और निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. कार्रवाई जिला दण्डाधिकारी के निर्देशों के तहत की गई, जिसमें बिना अनुमति जुलूस और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई को सूचना मिली थी कि गंगावाड़ी मेला रोड से फकीर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ लोग जुलूस निकालते हुए धुलेट तिराहा रोड की ओर बढ़ रहे हैं. जुलूस के साथ एक डीजे वाहन भी चल रहा था, जिसमें तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा था.मौके पर पहुंची थाना महिदपुर पुलिस ने जुलूस के आयोजक साबिर शाह से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे. पूछताछ में उसने बताया कि जुलूस निकालने के लिए किसी प्रकार की शासकीय अनुमति नहीं ली गई थी. वहीं डीजे संचालक विनोद से भी संचालन की अनुमति मांगी गई, लेकिन वह भी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
आयोजक समेत कई पर मामला दर्ज
पुलिस का कहना है कि डीजे अत्यधिक तेज ध्वनि में संचालित किया जा रहा था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी. जुलूस में करीब 600 पुरुष और महिलाएं शामिल थे. बिना इजाजत जुलूस निकालने और DJ बजाने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन न करने पर साबिर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. थाना महिदपुर पुलिस ने आयोजक साबिर शाह, अन्य आयोजकों समेत डीजे संचालक विनोद के खिलाफ अपराध क्रमांक 295/2026 दर्ज किया है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी) तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है.
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