/बिना अनुमति निकाला जुलूस...तेज आवाज में बजाया DJ, महिदपुर पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालक पर दर्ज किया मामला

आयोजक समेत कई पर मामला दर्ज

पुलिस का कहना है कि डीजे अत्यधिक तेज ध्वनि में संचालित किया जा रहा था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी. जुलूस में करीब 600 पुरुष और महिलाएं शामिल थे. बिना इजाजत जुलूस निकालने और DJ बजाने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन न करने पर साबिर शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. थाना महिदपुर पुलिस ने आयोजक साबिर शाह, अन्य आयोजकों समेत डीजे संचालक विनोद के खिलाफ अपराध क्रमांक 295/2026 दर्ज किया है. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी) तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है.