उज्जैन में बड़ा हादसा टला: चलती ट्रेन से गिरे यात्री, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा-तफरी, RPF की फुर्ती से बची जान

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा ट्रेन हादसा होते-होते टल गया, जब चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में तीन यात्री अपना बैलेंस खोकर प्लेटफॉर्म पर गिर गए. यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हुई जब इंदौर से मुंबई जा रही अवंतिका एक्सप्रेस स्टेशन में घुस रही थी. चश्मदीदों के मुताबिक एक युवक, एक महिला और एक बच्चा ट्रेन के पूरी तरह धीमा होने से पहले ही उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे गिर गए. गौतम नाम के युवक को पीठ और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि महिला और बच्चे को मामूली चोटें आई हैं.

घटना के बाद RPF के असिस्टेंट सहायक उप निरीक्षक हरिओम मीना और मौके पर मौजूद दूसरे अधिकारियों ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए घायल व्यक्ति की मदद की. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को ऑटो-रिक्शा से सिविल हॉस्पिटल (चरक भवन) ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक अब उसकी हालत खतरे से बाहर है.

चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा महंगा

बताया जा रहा है कि जब इंदौर से मुंबई जा रही ट्रेन नंबर 12962 (अवन्तिका एक्सप्रेस) प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही थी, तो एक परिवार ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जो कि एक खतरनाक काम था. ट्रेन के पूरी तरह धीमा होने से पहले ही एक युवक, एक महिला और एक छोटा बच्ची अपना बैलेंस खो बैठे और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगे. जैसे ही असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) हरिओम मीना और वहां मौजूद दूसरे RPF जवानों ने यह देखा वे तुरंत उनकी तरफ दौड़े और तेज़ी से कार्रवाई करते हुए घायल लोगों को बचाने में कामयाब रहे.

घायल यात्री अस्पताल में भर्ती

इस घटना में गौतम नाम के एक यात्री को गंभीर चोटें आईं, जबकि महिला और बच्चे को मामूली चोटें लगीं. RPF टीम ने सराहनीय संवेदनशीलता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत ऑटो-रिक्शा से सिविल अस्पताल पहुंचाया. गौतम का अभी इलाज चल रहा है. यह घटना एक बार फिर उन यात्रियों की लापरवाही को उजागर करती है जो कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने जैसे जानलेवा जोखिम न उठाने की अपील की है.

