उज्जैन में बड़ी कार्रवाई, लावारिस 200 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त, नष्ट करने की तैयारी

Ujjain News: खाद्य विभाग ने उज्जैन शहर में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार सुबह दो बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान 200 किलो लावारिस मावा और 30 लीटर घी जब्त किया गया.
Madhya Pradesh News In Hindi: त्योहारी सीजन से पहले उज्जैन का खाद्य विभाग मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मंगलवार सुबह विभाग की टीम ने शहर में स्वच्छ और शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दो बड़ी कार्रवाई की और लगभग 200 किलोग्राम लावारिस मावा और 30 लीटर घी जब्त किया. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही मामलों में जब्त किए गए लगभग 200 किलोग्राम मावा का कोई भी मालिक या व्यापारी सामने नहीं आया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने इसे नष्ट करने का फैसला किया है.
लावारिस 200 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त
दरअसल, दिवाली के त्यौहार को देखते हुए शहर में स्वच्छ और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उज्जैन खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी. दो बड़े छापों में टीम ने लगभग 200 किलो लावारिस मावा और 30 लीटर घी ज़ब्त किया. खास बात ये है कि ज़ब्त किए गए मावा और घी का कोई भी मालिक सामने नहीं आया है, जिसके चलते खाद्य विभाग ने इसे नष्ट करने की बात कही है.
दुकान का मालिक नहीं आया सामने
पहली कार्रवाई गाड़ी अड्डा चौराहे पर हुई, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक लाल रंग के ई-रिक्शा से 15-15 किलो के दो डिब्बों में भरा 75 किलो मावा और 30 लीटर घी जब्त किया. इस मावा और घी के बारे में कोई व्यापारी या दुकानदार सामने नहीं आया. दूसरी सूचना पर खाद्य विभाग की टीम देवास गेट बस स्टैंड पहुंची. यहां बस के ज़रिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा मावा जब्त किया गया. इस मावा के परिवहन का न तो कोई बिल था और न ही टिकट। टीम अभी यह पता नहीं लगा पाई है कि यह मावा किसका था और किसे भेजा जा रहा था.
नष्ट करने की तैयारी
दोनों ही कार्रवाईयों में ज़ब्त किए गए लगभग 200 किलो मावा और 30 लीटर घी पर दावा करने के लिए कोई भी मालिक या व्यापारी आगे नहीं आया है. ऐसे में खाद्य विभाग की टीम ने मावा का नमूना लेने के बाद उसे नष्ट करने का फैसला किया है. विभाग का कहना है कि अगर मावा का कोई मालिक आगे नहीं आता है तो इसे खाने में इस्तेमाल करना गंभीर लापरवाही होगी इसलिए इसे नष्ट कर दिया जाएगा. (रिपोर्ट- अनिमेष सिंह)