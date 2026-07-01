'जय श्री राम' पर चुप्पी, 'अस्सलामु-अलैकुम' पर जवाब! iPhone के Siri को लेकर उज्जैन में बवाल, VHP ने दी स्टोर्स बंद कराने की चेतावनी

राज्य चुनें
दुनिया की दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल (Apple) का वॉइस असिस्टेंट 'सिरी' (Siri) इस समय संतों, विद्वानों और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गया है. मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आईफोन के इस फीचर पर धार्मिक पक्षपात और भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं. ज्योतिषाचार्य पंडित पवन पाठक और विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एप्पल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विहिप ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में आईफोन स्टोर्स को बंद कराने की चेतावनी दे दी है.
दावा किया जा रहा है कि जब सिरी के सामने 'जय श्री राम' या 'जय माता दी' का जयघोष करने पर वॉइस असिस्टेंट 'सिरी' पूरी तरह शांत रहती है, जबकि 'अस्सलामु-अलैकुम' जैसे अभिवादनों पर तुरंत और स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है. इस तकनीकी विसंगति और डेटा फीडिंग में पक्षपात को लेकर विवाद गहरा गया है और एप्पल कंपनी पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार की मांग उठने लगी है.
15 से ज्यादा आईफोन पर टेस्ट का दावा, ज्योतिषाचार्य ने उठाए सवाल
विवाद की शुरुआत उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन पाठक के एक दावे से हुई. उन्होंने एप्पल की तकनीक पर सवाल उठाते हुए इसे एकतरफा मानसिकता का परिणाम बताया. पंडित पवन पाठक का कहना है कि उन्होंने खुद 10 से 15 अलग-अलग आईफोन हैंडसेट्स पर इस फीचर को जांचा है. उन्होंने कहा, 'भारत आईफोन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यहां करोड़ों उपभोक्ता हैं. इसके बावजूद सिरी में हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान नहीं दिख रहा है. जब हम 'जय श्री राम' कहते हैं तो कोई सटीक जवाब नहीं मिलता, लेकिन दूसरे धर्म के पारंपरिक अभिवादनों पर सिरी तुरंत और स्पष्ट रिस्पॉन्स देती है. कंपनी को अपनी डेटा फीडिंग तुरंत सुधारनी चाहिए.'
'सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की अमेरिकी चाल भी हो सकती है'
इस मामले में विचारकों और स्थानीय जानकारों ने भी तकनीकी विसंगति के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है. मामले को लेकर जयंत सिंह गौर ने कहा, 'हमारे पास कई स्थानीय लोगों की शिकायतें आईं कि आईफोन 'जय श्री राम' बोलने पर मौन हो जाता है. जब हमने कुछ मोबाइल स्पेशलिस्टों और सॉफ्टवेयर जानकारों से इस पर बात की, तो पता चला कि यह सॉफ्टवेयर को जानबूझकर इसी तरह से फीड या प्लान करने का नतीजा हो सकता है. चूंकि यह अमेरिकी कंपनी है, इसलिए संभव है कि भारत के आंतरिक सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को प्रभावित करने के लिए या फिर मुफ्त की पब्लिसिटी बटोरने के लिए ऐसा मार्ग चुना गया हो.'
कर्ज लेकर आईफोन खरीदने वाले युवाओं को नसीहत
विवाद के बीच आईफोन के 'स्टेटस सिंबल' वाले चलन पर भी तीखा प्रहार किया गया है. हिंदूवादी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि आज भारत का एक बड़ा मध्यमवर्गीय और कम आय वाला युवा वर्ग सिर्फ दिखावे (Show off) के लिए कर्ज लेकर, पुरानी उधारी करके या भारी-भरकम किस्तें (EMIs) चुकाकर सालों-साल महंगे आईफोन खरीदता है. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जो फोन देश की बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक आस्था और उनके आराध्य का सम्मान नहीं कर सकता, उसे इतनी कीमत देकर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है. इस आधार पर आईफोन के पूर्ण बहिष्कार की अपील की जा रही है.
विहिप और बजरंग दल आक्रामक, सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र
मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की उज्जैन जिला इकाई ने सीधा मोर्चा खोल दिया है. विहिप के जिला अध्यक्ष राजेश आंजना और जिला सहसंयोजक लवेश सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को एक औपचारिक पत्र भेजा है. संगठन ने सरकार से मांग की है कि इस तकनीकी विसंगति पर तत्काल कड़ा रुख अपनाया जाए.
विहिप ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक एप्पल कंपनी अपने सॉफ्टवेयर और डेटा रिस्पॉन्स सिस्टम में सुधार कर सभी धर्मों को समान सम्मान नहीं देती, तब तक मध्य प्रदेश के भीतर संचालित हो रहे सभी आईफोन स्टोर्स को तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए. धार्मिक नगरी उज्जैन से उठी विरोध की यह चिंगारी अब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में टेक दिग्गज एप्पल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.