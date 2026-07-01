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'जय श्री राम' पर चुप्पी, 'अस्सलामु-अलैकुम' पर जवाब! iPhone के Siri को लेकर उज्जैन में बवाल, VHP ने दी स्टोर्स बंद कराने की चेतावनी

उज्जैन दुनिया की दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट 'सिरी' इस समय उज्जैन के संतों, विद्वानों और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गया है. ज्योतिषाचार्य पंडित पवन पाठक ने आईफोन के इस फीचर पर धार्मिक पक्षपात और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 01, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:29 PM IST
'जय श्री राम' पर चुप्पी, 'अस्सलामु-अलैकुम' पर जवाब! iPhone के Siri को लेकर उज्जैन में बवाल, VHP ने दी स्टोर्स बंद कराने की चेतावनी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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