महाकाल मंदिर में डोरेमॉन के आने पर हंगामा! FIR दर्ज, AI वीडियो बनाने वाले की तलाश शुरू

Ujjain Mahakal Temple AI Video: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित एक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में मशहूर कार्टून कैरेक्टर "डोरेमोन" को मंदिर में आते हुए दिखाया गया है, जिसे मंदिर मैनेजमेंट ने धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन बताया है. मंदिर प्रबंधन की शिकायत के आधार पर महाकाल पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले की तलाश शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच साइबर सेल को सौंपी गई है, जो जल्द ही आरोपी की पहचान करके कार्रवाई करेगी.

महाकाल मंदिर में डोरेमोन दर्शन वीडियो से हंगामा

दरअसल, महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े एक AI जनरेटेड 'डोरेमॉन दर्शन' वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें मंदिर के दर्शन को कार्टून किरदार 'डोरेमॉन' से जोड़ा गया है. मंदिर प्रशासन ने इसे धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बताया और महाकाल थाना में FIR दर्ज कराई गई. पुलिस ने वीडियो बनाने और फैलाने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है. जांच को साइबर सेल को सौंपा गया है.

धार्मिक आस्था से खिलवाड़

यह वीडियो 5 अक्टूबर को इंस्टाग्राम अकाउंट honey-.-Rajput के नाम से पोस्ट किया गया था. वीडियो में डोरेमोन महाकाल मंदिर के अंदर जाता दिख रहा है. इसके बाद वह सीधे गर्भगृह में जाने की कोशिश करता है. इस दौरान गर्भगृह के बाहर खड़ा मंदिर का गार्ड जूते पहने दिखता है. वह डोरेमोन को रोकता है और कहता है कि अंदर जाने के लिए गैजेट नहीं, VIP पास चाहिए. इसके बाद एक युवक मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर 250 रुपये में पास बेचता दिख रहा है. पास खरीदने के बाद डोरेमोन गर्भगृह में दर्शन करता हुआ दिखाया गया है. वीडियो सामने आने के बाद पुजारियों, भक्तों और मंदिर समिति ने आपत्ति जताई थी.