उज्जैन में इंस्टाग्राम रील बनाकर युवक ने दी जान, खुद रिकॉर्ड किया वीडियो, क्या थी वजह?

Ujjain News: उज्जैन के भेरूगढ़ निवासी एक युवक ने ज़हरीला पदार्थ खाकर इंस्टाग्राम रील बनाई और अपनी जान दे दी. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:13 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोशल मीडिया के खतरनाक गलत इस्तेमाल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां भेरूगढ़ के रहने वाले 25 साल के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर रील बनाने के बाद आत्महत्या कर ली. आरोप है कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड किया था और अब यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

 इंस्टाग्राम रील बनाकर युवक ने दी जान
दरअसल यह पूरी घटना उज्जैन के भेरूगढ़ की है. एक युवक ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी जान दे दी. भेरूगढ़ के रहने वाले भेरूलाल के बेटे देवीलाल (25) ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम रील रिकॉर्ड करके कोई ज़हरीला पदार्थ खा लिया और अब यह वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक बैठा हुआ है और खुद को कोई अनजान ज़हरीला पदार्थ खाते हुए रिकॉर्ड कर रहा है. इसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

जहरीला पदार्थ खाते समय खुद रिकॉर्ड किया वीडियो
जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. वीडियो की टेक्निकल जांच चल रही है, और पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि युवक ने ज़हर क्यों खाया. शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक को कल ज़हरीला पदार्थ खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसे बचाया नहीं जा सका. पुलिस फिलहाल पोस्ट-मॉर्टम कर रही है और मोबाइल फोन डेटा के आधार पर अपनी जांच जारी रखे हुए है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

