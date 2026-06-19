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केंद्रीय मंत्री ने की एमपी के कामों की समीक्षा, सीएम मोहन यादव के साथ सिंहस्थ 2028 पर भी चर्चा

Ujjain News: उज्जैन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मध्य प्रदेश में स्वच्छता, बिजली और शहरी विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:35 PM IST
केंद्रीय मंत्री ने की एमपी के कामों की समीक्षा, सीएम मोहन यादव के साथ सिंहस्थ 2028 पर भी चर्चा
Image Credit: Ujjain Meeting News

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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