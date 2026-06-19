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Ujjain Manohar Lal Khattar: उज्जैन में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मध्य प्रदेश से जुड़े अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रतिमा बागरी भी मौजूद रहे. प्रशासनिक संकुल भवन में हुई बैठकों में स्वच्छता, बिजली व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े कामों पर चर्चा हुई. बैठक के बाद खट्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के लिए मिसाल पेश की है और इंदौर का स्वच्छता मॉडल अब पूरे देश में लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा.
बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर हुई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए अभी से योजना बनाई जा रही है. खास तौर पर साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि उज्जैन के विकास और जरूरी कामों के लिए उनके विभाग की ओर से 106 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे शहर की बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में विकास कार्यों एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय सहित जनप्रतिनिधिगण एवं… pic.twitter.com/fXdLxeml9r
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 19, 2026
अहम फैसलों पर भी चर्चा
बिजली व्यवस्था को लेकर भी बैठक में अहम फैसलों पर चर्चा हुई. मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि देशभर में करीब 20 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम चल रहा है. इनमें से एक करोड़ स्मार्ट मीटर मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे. सरकार जल्द प्रीपेड मीटर व्यवस्था भी शुरू करने जा रही है. पहले चरण में सरकारी दफ्तरों में ये मीटर लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे बिजली की निगरानी आसान होगी और उपभोक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी.
उज्जैन में दुनिया के सबसे बड़े सिंहस्थ मेले का आयोजन होने जा रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @mlkhattar जी ने आज सिंहस्थ मेले की तैयारियों और राज्य में विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की है। विकास के क्रम में कल इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमिपूजन होने जा… pic.twitter.com/EEkZvnDeSf
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 19, 2026
सीएम यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी विकास की गति तेज करने में जुटा है. उन्होंने कहा कि पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री उज्जैन आकर प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है. बैठक में बिजली, शहरी विकास और अन्य योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को और तेज करने तथा बिजली क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर भी मंथन किया गया.
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