Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3238300
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार, ड्रोन हमले में हुई थी मौत

Ujjain News: ईरान के हमले में कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जान गंवाने वाले उज्जैन के मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर गुरुवार देर रात अहमदाबाद पहुंचा. आज दोपहर करीब 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर उज्जैन पहुंचेगा, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार, ड्रोन हमले में हुई थी मौत

Ujjain News: उज्जैन के एक परिवार के लिए खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. परिवार जिस शख्स का इंतजार शादी में शामिल होने के लिए कर रहा था, उसकी मौत की खबर आई. कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में उज्जैन निवासी मंजूर अहमद की जान चली गई. इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

वहीं तीन दिनों में सरकार की पहल से मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर कुवैत से एयरलाइन द्वारा भारत के अहमदाबाद पहुंचा. जहां से एंबुलेंस के जरिए आज उनके निवास उज्जैन पहुंचेगा. बता दें, की उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी में उस समय मातम छा गया, जब विदेश में काम कर रहे मंजूर अहमद की मौत की खबर परिजनों तक पहुंची. वहीं बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय मंजूर अहमद पिछले करीब तीन दशकों से खाड़ी देश में रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. वे अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे थे और परिवार उनके स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था.

कुवैत से मुंबई के लिए थी फ्लाइट
परिजनों के अनुसार मंजूर अहमद की फ्लाइट कुवैत से मुंबई के लिए थी. वे एयरपोर्ट के टर्मिनल पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी हुए हमले की चपेट में आ गए. घटना में उनकी मौत हो गई. मंजूर अहमद परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहा है. बेटे मोहम्मद अनस के अनुसार मंगलवार शाम को पिता से आखिरी बार बात हुई थी. उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं और शादी में शामिल होंगे. लेकिन कुछ घंटों बाद आई दुखद खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 मातम में बदली शादी की खुशियां
परिवार के लोगों का कहना है कि मंजूर अहमद हमेशा अपने परिवार की खुशियों के लिए जीते थे. वे पिछले साल घर आए थे और जल्द फिर लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन इस बार उनका पार्थिव शरीर घर लौटेगा.
फिलहाल प्रशासनिक और दूतावास स्तर की औपचारिकताएं पूरी कर मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर आज उनके घर उज्जैन शाम तक पहुंच जाएगा.

ये भी पढ़े: प्री-मानसून की बारिश से भीगा MP, 45 जिलों में आंधी और बारिश अलर्ट, 60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; अगले 48 घंटे भारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट
 

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार
indore news
इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, CYC बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर
Ujjain mahakal temple
महाकाल मंदिर के ‘त्रिनेत्र’ सिस्टम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए हुआ चयन
Bhopal Twisha Death Case Updates
Twisha Death Case: पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कोर्ट पहुंचे परिजन, दायर किया आवेदन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का CM ने किया शुभारंभ, सड़क हादसे में 6 की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
PM Modi mp visit
मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात...
NEET case
NEET छात्रा आकांक्षा के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?
satna news
टोंटी लगी है पर बूंद गायब! 1 नल पर टिकी सतना के भटनवारा की 4 हजार की आबादी
Latest Ujjain News
सिर्फ 8MM की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी ने रचा इतिहास
MP Rajya Sabha Election
बूथ एजेंट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक, ऐसा रहा पंजाब के तरुण चुग राजनीतिक सफर