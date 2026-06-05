कुवैत से अहमदाबाद पहुंचा मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर, उज्जैन में होगा अंतिम संस्कार, ड्रोन हमले में हुई थी मौत

Ujjain News: उज्जैन के एक परिवार के लिए खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया. परिवार जिस शख्स का इंतजार शादी में शामिल होने के लिए कर रहा था, उसकी मौत की खबर आई. कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में उज्जैन निवासी मंजूर अहमद की जान चली गई. इस घटना के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

वहीं तीन दिनों में सरकार की पहल से मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर कुवैत से एयरलाइन द्वारा भारत के अहमदाबाद पहुंचा. जहां से एंबुलेंस के जरिए आज उनके निवास उज्जैन पहुंचेगा. बता दें, की उज्जैन की राज रॉयल कॉलोनी में उस समय मातम छा गया, जब विदेश में काम कर रहे मंजूर अहमद की मौत की खबर परिजनों तक पहुंची. वहीं बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय मंजूर अहमद पिछले करीब तीन दशकों से खाड़ी देश में रहकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. वे अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौट रहे थे और परिवार उनके स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था.

कुवैत से मुंबई के लिए थी फ्लाइट

परिजनों के अनुसार मंजूर अहमद की फ्लाइट कुवैत से मुंबई के लिए थी. वे एयरपोर्ट के टर्मिनल पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तभी हुए हमले की चपेट में आ गए. घटना में उनकी मौत हो गई. मंजूर अहमद परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहा है. बेटे मोहम्मद अनस के अनुसार मंगलवार शाम को पिता से आखिरी बार बात हुई थी. उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं और शादी में शामिल होंगे. लेकिन कुछ घंटों बाद आई दुखद खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया.

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मातम में बदली शादी की खुशियां

परिवार के लोगों का कहना है कि मंजूर अहमद हमेशा अपने परिवार की खुशियों के लिए जीते थे. वे पिछले साल घर आए थे और जल्द फिर लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन इस बार उनका पार्थिव शरीर घर लौटेगा.

फिलहाल प्रशासनिक और दूतावास स्तर की औपचारिकताएं पूरी कर मंजूर अहमद का पार्थिव शरीर आज उनके घर उज्जैन शाम तक पहुंच जाएगा.

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