उज्जैन के बड़नगर में भीषण आग, जूट और प्लास्टिक से भरा गोदाम जलकर खाक, दूर-दूर तक दिखाई दीं लपटें

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मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित यह गोदाम विक्रम ट्रेडिंग कंपनी का था और इसमें बड़ी मात्रा में जूट के बोरे और प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था. आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई और लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थीं.
कई दमकलों ने घंटों बाद बुझाई लपटें
सूचना मिलने पर बड़नगर, उज्जैन और बदनावर से कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. पानी के टैंकर भी बुलाए गए. आग इतनी भीषण थी कि दमकलकर्मियों को इसे काबू में करने के लिए कई घंटों तक लगातार मशक्कत करनी पड़ी. आग बुझने के बाद भी जूट की बोरियां अंदर ही अंदर सुलगती रहीं. इसलिए, उन्हें पूरी तरह ठंडा करने के लिए उन पर लगातार पानी डाला जा रहा है.
आग की चपेट में गोदाम का आधा हिस्सा
गोदाम संचालक नरपत सिंह ने बताया कि आग आधी रात के आसपास लगी थी. उन्हें इस घटना की जानकारी लगभग दो घंटे बाद मिली. जब तक वे मौके पर पहुंचे, तब तक गोदाम का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आकर जल चुका था. इसके बाद प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ राहत कार्यों में जुट गए. आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि असली कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है. साथ ही इस घटना से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है.
ग्वालियर में भी भीषण आग
इस बीच, ग्वालियर के गोला का मंदिर पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले प्रगति विहार में एक घर में एयर कंडीशनर की आउटडोर यूनिट में धमाके के बाद भीषण आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धमाका आउटडोर यूनिट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हुआ, जिसके बाद आग तेजी से पूरे घर में फैल गई. सूचना मिलने पर नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा. काफी मशक्कत के बाद फायरफाइटर्स आग पर काबू पाने में कामयाब रहे. समय रहते आग बुझा दिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया. आग से हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है.
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