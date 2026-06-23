मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू

बताया जा रहा है कि दोनों दुकानें पूजन सामग्री की दुकानें थीं, जहां धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ से जुड़ी सामग्री का विक्रय किया जाता था. आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 30 से 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया. समय रहते आग बुझा लिए जाने से आसपास की अन्य दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया. फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. आग लगने की घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.