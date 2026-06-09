उज्जैन में टूटी नशा तस्करों की कमर, 2026 में अब तक 70 तस्कर गिरफ्तार, ₹2 करोड़ का नशा बरामद

आरोपियों ने किया खुलासा

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि मादक पदार्थ मंदसौर से खरीदा गया था और इसे नागपुर ले जाकर सप्लाई किया जाना था. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम मंदसौर रवाना की गई है. मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पूछताछ के दौरान दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ स्विफ्ट डिजायर कार, नकदी और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके.