उज्जैन में टूटी नशा तस्करों की कमर, 2026 में अब तक 70 तस्कर गिरफ्तार, ₹2 करोड़ का नशा बरामद

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Ujjain Drug Case: उज्जैन में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गरुड़ ब्रिज के नीचे खड़ी एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार की जांच की. कार से 1 किलो 15 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है.
पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें अमित तिवारी, जो मूल रूप से बिहार का निवासी है. वहीं दूसरा आरोपी नागपुर निवासी पंकज चरडे है. पंकज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, हत्या के प्रयास (धारा 307), आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.
आरोपियों ने किया खुलासा
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि मादक पदार्थ मंदसौर से खरीदा गया था और इसे नागपुर ले जाकर सप्लाई किया जाना था. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम मंदसौर रवाना की गई है. मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पूछताछ के दौरान दो अन्य व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ स्विफ्ट डिजायर कार, नकदी और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पुलिस अब इस नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके.
कुल 70 आरोपी गिरफ्तार
एसपी ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में नशे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दो करोड़ रुपये से अधिक कीमत के मादक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं. पुलिस ने हाल ही में एमडी ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल टू ब्रोमो की बड़ी खेप भी बरामद की थी, जिससे नशा बनाने की तैयारी को पहले ही विफल कर दिया गया था.
कई आरोपी जिला बदर
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. कई आरोपियों को जिला बदर कराया गया है, जबकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जारी वारंटों की तामील कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा.
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