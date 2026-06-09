Add Zee Business As A Preferred Source
App

उज्जैन में टूटी नशा तस्करों की कमर, 2026 में अब तक 70 तस्कर गिरफ्तार, ₹2 करोड़ का नशा बरामद

Ujjain Drug Bust News: उज्जैन पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 1 किलो 15 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ड्रग्स मंदसौर से लाकर नागपुर सप्लाई की जानी थी.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 09, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:35 PM IST
उज्जैन में टूटी नशा तस्करों की कमर, 2026 में अब तक 70 तस्कर गिरफ्तार, ₹2 करोड़ का नशा बरामद
Image Credit: Ujjain Drug Case

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2026 में अब तक 70 तस्कर गिरफ्तार, उज्जैन में ₹2 करोड़ का नशा बरामद
ujjain crime news3 min ago
2
Amarpatan News28 min ago
3
Shajapur News1 hr ago
4
cm mohan yadav3 hrs ago
5
Mohan Yadav7:28 AM IST