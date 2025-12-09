100 करोड़ की लागत से उज्जैन में बनेगा मेगा पार्किंग नेटवर्ग, सिंहस्थ 2028 में सुगम रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

simhastha 2028: उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयरियां जोरो-शोरों पर है. सुगम यातायात, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर हर छोटे-बड़े बिंदुओ पर ध्यान दिया जा रहा है. सिंहस्थ-2028 में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशंका है जिसको देखते हुए इस बार उज्जैन में 100 करोड़ रुपये की मेगा पार्किंग परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है.

100 करोड़ की मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट

सिंहस्थ-2028 में देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक अनुभव दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार यातायात प्रबंधन को लेकर निर्णायक फैसला लेने जा रही है. धार्मिक नगरी में 100 करोड़ की लागत से 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल पार्किंग बनाया जाना है जिसके साथ ही कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी जुड़ी रहेंगी.

इस उद्देश्य पर होगा काम

इतना विशाल पार्किंग नेटवर्क बनाने का उद्देशय ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित ठंग से उपलब्ध कराना है. ऐसे में सिंहस्थ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर भीड़ का दवाब कम होगा साथ ही व्यवस्थित प्लानिंग से शहर की सीमा में प्रवेश करने मंदिरों और घाटों तक पहुंचना पहले से भी और सहज और आसान हो जाएगा.

दो चरणों पर होने जा रहा काम

इस प्लान को लागू करने के लिए परामर्शदाता फर्म का चयन किया जा रहा है जिसके बाद इस मेगाप्लान पर काम शुरू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फर्म दो चरणों में काम करेगी. पहले चरण में जहां पार्किंग के डिजाइन और रूपरेखा पर काम किया जाएगा वहीं दूसरे चरण में निर्माण प्रबंधन, गुणवत्ता और साइच सुपरविजन जैसे कार्यों पर काम होगा.

