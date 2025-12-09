Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3034873
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

100 करोड़ की लागत से उज्जैन में बनेगा मेगा पार्किंग नेटवर्ग, सिंहस्थ 2028 में सुगम रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

MP News: उज्जैन में सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारियां तेज है. राज्य सरकार हर बिंदुओं पर काम कर रही है. इसी कड़ी में उज्जैन में 100 करोड़ रुपये की मेगा पार्किंग परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

simhastha2028
simhastha2028

simhastha 2028: उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयरियां जोरो-शोरों पर है. सुगम यातायात, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर हर छोटे-बड़े बिंदुओ पर ध्यान दिया जा रहा है. सिंहस्थ-2028 में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशंका है जिसको देखते हुए इस बार उज्जैन में 100 करोड़ रुपये की मेगा पार्किंग परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है. 

100 करोड़ की मेगा पार्किंग प्रोजेक्ट
सिंहस्थ-2028 में देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित और आधुनिक अनुभव दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार यातायात प्रबंधन को लेकर निर्णायक फैसला लेने जा रही है. धार्मिक नगरी में  100 करोड़ की लागत से 6012 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल पार्किंग बनाया जाना है जिसके साथ ही कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी जुड़ी रहेंगी. 

इस उद्देश्य पर होगा काम
इतना विशाल पार्किंग नेटवर्क बनाने का उद्देशय ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित ठंग से उपलब्ध कराना है. ऐसे में सिंहस्थ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर भीड़ का दवाब कम होगा साथ ही व्यवस्थित प्लानिंग से शहर की सीमा में प्रवेश करने मंदिरों और घाटों तक पहुंचना पहले से भी और सहज और आसान हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दो चरणों पर होने जा रहा काम
इस प्लान को लागू करने के लिए परामर्शदाता फर्म का चयन किया जा रहा है जिसके बाद इस मेगाप्लान पर काम शुरू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फर्म दो चरणों में काम करेगी. पहले चरण में जहां पार्किंग के डिजाइन और रूपरेखा पर काम किया जाएगा वहीं दूसरे चरण में निर्माण प्रबंधन, गुणवत्ता और साइच सुपरविजन जैसे कार्यों पर काम होगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. उज्जैन की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

simhastha 2028Latest Ujjain News in Hindi

Trending news

mp news
ये हैं मध्य प्रदेश के 5 सबसे ठंडे ज़िले, जहां 5°C से नीचे लुढ़का पारा! ठिठुरन बढ़ी
sarvagya singh kushwaha
सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा: 3 की उम्र में हासिल की FIDE रेटिंग, बन गए इंटरनेशनल चेस प्लेयर
ujjain news
उज्जैन में गूंजेगी शिव की महिमा, इस दिन से शुरू होगा महाकाल महोत्सव, देशभर से...
durg news
इस शहर में पहली बार लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, 25 दिसंबर से होगी कथा
bhopal news
'नादान परिंदे' गाते वक्त स्टेज से गिरे मोहित चौहान, हक्के-बक्के रह गए फैंस, फिर...
balrampur news
4 बच्चों की मौत से बौखलाई महिला, टांगी से पड़ोसी को काट डाला, इस बात का था शक
Bilaspur News
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज! 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेगी..
ratlam news
डिग्री BEMS, इलाज एलोपैथी!रतलाम के अवैध क्लिनिक पर छापा;उज्जैन टीम की जांच से खुलासा
cg government transfers
छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 38 अधिकारियों के तबादले से कई विभागों में बदलाव
mp plane crash 2025
एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, पायलट समेत दो लोग गंभीर घायल