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Ujjain News: पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के तहत कोटा, नागदा और उज्जैन रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. इस रूट पर लंबे समय से एक रेगुलर और किफायती ट्रेन की मांग थी, जिसे पूरा करते हुए रेलवे ने कोटा-उज्जैन MEMU ट्रेन शुरू की है. नागदा रेलवे स्टेशन पर आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया और स्थानीय विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.
यात्रियों को होगा फायदा
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि इस नई MEMU ट्रेन के चलने से इस इलाके के यात्रियों को बेहतर और रेगुलर यात्रा की सुविधा मिलेगी. कोटा, नागदा और उज्जैन जैसे रूट पर पड़ने वाले अलग-अलग स्टेशनों के यात्रियों के पास अब यात्रा का एक ज्यादा सुविधाजनक विकल्प होगा. इससे न सिर्फ इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वालों को भी काफी फायदा होगा.
जानिए टाइमिंग और रुट
ट्रेन नंबर 61624 रोज सुबह 5:40 बजे कोटा से चलेगी और नागदा, भाटीसुड़ा, पिपलोदा बागला, उन्हेल, पलसोदा मकडावन, असलावदा और नईखेड़ी होते हुए दोपहर 12:00 बजे उज्जैन पहुंचेगी. वहीं ट्रेन नंबर 61623 दोपहर 12:30 बजे उज्जैन से चलेगी और शाम 7:05 बजे कोटा पहुंचेगी.
यह नई रेल सेवा उन यात्रियों की मुश्किलें कम करेगी जो लंबे समय से इस रूट पर नियमित और किफायती ट्रेन सेवा की मांग कर रहे थे. अब लोगों के लिए नौकरी, शिक्षा, व्यापार और अन्य जरूरी कामों के लिए आना-जाना बहुत आसान हो जाएगा. इस कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार, रेलवे अधिकारी और कर्मचारी, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे.
महाकाल मंदिर जाने वाले यात्रियों को सुविधा
यात्रियों ने बताया कि उज्जैन जाने के लिए पहले उन्हें ट्रेन बदलने के लिए नागदा जाना पड़ता था. लेकिन अब सीधी रेल सेवा मिलने से समय और परेशानी, दोनों की बचत होगी. साथ ही, यह MEMU ट्रेन महाकाल मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगी.
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