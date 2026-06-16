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यात्रियों को बड़ी राहत: उज्जैन-कोटा के बीच मेमू ट्रेन सेवा शुरू, जानिए टाइमिंग और रूट

Ujjain News: कोटा, नागदा और उज्जैन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए, पश्चिम रेलवे ने एक नई MEMU ट्रेन सेवा शुरू की है. इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 16, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:20 AM IST
यात्रियों को बड़ी राहत: उज्जैन-कोटा के बीच मेमू ट्रेन सेवा शुरू, जानिए टाइमिंग और रूट

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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