सिर्फ 8 मिमी की चने की दाल पर उकेर दिए 12 ज्योतिर्लिंग! उज्जैन की बेटी दीक्षा ने रच दिया अनोखा कीर्तिमान

Ujjain Micro Artist: महाकाल की नगरी उज्जैन की एक युवा कलाकार ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. शहर की प्रतिभाशाली माइक्रो आर्टिस्ट दीक्षा कुशवाह ने महज 8 मिलीमीटर आकार की चने की एक दाल पर भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृतियां उकेरकर अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है.

सबसे खास बात यह है कि दीक्षा ने इस अद्भुत कलाकृति को केवल 22 मिनट में तैयार किया. इतनी छोटी सतह पर 12 ज्योतिर्लिंगों को सटीकता और बारीकी से उकेरना किसी चुनौती से कम नहीं था. इस कला के लिए न केवल विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, बल्कि अपार धैर्य, स्थिर हाथ और असाधारण एकाग्रता भी चाहिए होती है.

दीक्षा ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों को बनाने की प्रेरणा उन्हें केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाबा महाकाल की दर्शन यात्रा के दौरान मिली. वहीं शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने कई विद्यार्थियों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते देखा. इसके बाद उनके मन में सबसे छोटे आकार में ज्योतिर्लिंगों को उकेरने का विचार आया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया. वहीं सीएम मोहन यादव ने भी दीक्षा कुशवाह को इस उपलब्धि पर बधाई दी है.

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उज्जैन की प्रतिभाशाली बिटिया दीक्षा ने मात्र 22 मिनट में 8 मिमी आकार की चने की 12 दालों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का परिचय दिया है। बिटिया को इस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए दीक्षा को हार्दिक… pic.twitter.com/8Tbdi22L07 — Office of Dr. Mohan Yadav (@drmohanoffice51) June 4, 2026

12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष धार्मिक महत्व

यह रिकॉर्ड शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अभिषेक तोमर के सानिध्य में हासिल किया गया. 13 अप्रैल 2026 को तैयार की गई इस सूक्ष्म कलाकृति ने कला प्रेमियों को आश्चर्यचकित कर दिया है. हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन पवित्र तीर्थस्थलों को एक ही चने की दाल पर उकेरकर दीक्षा ने अपनी कला के माध्यम से आस्था और रचनात्मकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है.

सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक

दीक्षा कुशवाह इससे पहले भी अपनी रचनात्मक कलाकृतियों के लिए पहचान बना चुकी हैं, लेकिन यह उपलब्धि उनके कला जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है. उनकी यह सफलता न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय बन गई है. महाकाल की नगरी की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि जुनून, समर्पण और मेहनत के सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता. आज उनकी यह सूक्ष्म कलाकृति युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है और यह संदेश दे रही है कि प्रतिभा को आकार नहीं, बल्कि सोच और समर्पण बड़ा बनाते हैं.

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