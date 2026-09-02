अब दूध में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! उज्जैन में बना मास्टर प्लान, ऐसे पकड़े जाएंगे मिलावटखोर

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Ujjain Milk Testing News: उज्जैन में दूध में मिलावट की जांच अब मौके पर ही की जा सकेगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिल्क रैपिड टेस्टिंग अभियान शुरू किया है. इसके तहत दूध डेयरियों और दूध परिवहन करने वाले वाहनों से लिए गए नमूनों की प्राथमिक जांच की जा रही है. रैपिड टेस्टिंग किट में विशेष पेपर का इस्तेमाल होता है, जिसे दूध के नमूने में डुबोया जाता है. यदि दूध में मिलावट मौजूद है तो पेपर का रंग बदल जाता है. इससे अधिकारियों को मौके पर ही मिलावट की आशंका का पता चलता है.
इस रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए दूध में कई तरह की मिलावट की प्राथमिक जांच संभव है. इनमें स्टार्च, शक्कर, नमक, न्यूट्रलाइजर और मल्ट्रोडेक्सट्रिन जैसी मिलावट शामिल हैं. जांच के दौरान यदि किसी नमूने में मिलावट की आशंका सामने आती है तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम उसका आधिकारिक नमूना लेती है. इसके बाद नमूने को विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाता है. प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कारोबारी पर कार्रवाई होगी.
कई दूध वाहनों की भी जांच
अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उज्जैन शहर में कई दूध विक्रेताओं और परिवहन वाहनों की जांच की है. इनमें जय अम्बे दूध डेयरी, यशोदा डेयरी एंड स्वीट्स और श्री नारायण डेयरी समेत अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं. विभाग का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाना और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना है. मौके पर होने वाली प्राथमिक जांच से संदिग्ध नमूनों की पहचान जल्द हो सकेगी. इसके बाद प्रयोगशाला जांच के जरिए मिलावट की पुष्टि की जाएगी और नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन की लोगों से अपील
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दूध और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय प्रतिष्ठान का वैध लाइसेंस या पंजीयन जरूर देखें. किसी दुकान, डेयरी या विक्रेता के दूध में मिलावट का संदेह होने पर इसकी सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दी जा सकती है. विभाग के अनुसार शिकायत मिलने पर आवश्यक जांच और कार्रवाई की जाएगी. रैपिड टेस्टिंग अभियान के जरिए दूध की गुणवत्ता पर निगरानी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.
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