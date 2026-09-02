Add Zee Business As A Preferred Source
App

अब दूध में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! उज्जैन में बना मास्टर प्लान, ऐसे पकड़े जाएंगे मिलावटखोर

Ujjain Milk Adulteration Check: उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध में मिलावट पकड़ने के लिए मिल्क रैपिड टेस्टिंग अभियान शुरू किया है. किट से स्टार्च, शक्कर, नमक समेत कई मिलावट की जांच मौके पर की जाएगी.

Written ByAnimesh Singh
Published: Sep 02, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:32 AM IST
अब दूध में मिलावट करने वालों की खैर नहीं! उज्जैन में बना मास्टर प्लान, ऐसे पकड़े जाएंगे मिलावटखोर
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सतना-चित्रकूट में बिगड़े हालात, खतरे के निशान से ऊपर मंदाकिनी, अब इन जिलों में अलर्ट
2
3
4
5