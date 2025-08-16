MP Crime: पहले गाड़ी लड़ाई, फिर लाठी उठाई और चलाने लगे कुल्हाड़ी, उज्जैन में भाजपा नेता की बीच सड़क पर पिटाई!

Ujjain Crime News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा नेता पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने पहले भाजपा नेता के गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, बदमाश हमलावर हो गए. बदमाशों ने उन्हें कुल्हाड़ी और लाठियों से खूब पीटा. इसके बाद वे फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही घट्टिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, यह पूरी घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है. जब जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा खजुरिया गांव से होकर जा रहे थे. इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. इस दौरान उनकी गाड़ी सड़क पर सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से टकरा गई. टक्कर के बाद जैसे ही भाजपा नेता और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, तो घात लगाकर आए बदमाशों ने उन पर लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

जमीन विवाद की आशंका

घटना की जानकारी मिलते ही घटि्टया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल भाजपा नेता को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं, पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच भी शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि यह हमला जमीन विवाद के चलते हुआ होगा. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमला किस वजह से हुआ है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. लेकिन उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

