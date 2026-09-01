'मुझसे बचकर रहना...' जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया, अघोरी की हरकत देख लोग हुए हैरान

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उज्जैन के प्रसिद्ध चक्रतीर्थ श्मशान घाट से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें जलती हुई चिता और शव के साथ अमानवीय हरकत की गई. आरोप है कि अघोरी किन्नर काली उर्फ नंद गिरी ने श्मशान घाट पर जलती हुई चिता के साथ छेड़छाड़ की और कथित तौर पर मांस खाया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इस पवित्र शहर के साधुओं और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.
अघोरी की हरकत देख लोग हुए हैरान
दरअसल, यह मामला उज्जैन के जीवाजीगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में स्थित चक्रतीर्थ श्मशान घाट का है. FIR दर्ज होने के बाद नंद गिरी ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह चुनौती देती और धमकाती हुई नजर आ रही है. पहला वीडियो वायरल होने के बाद काली नंद गिरी ने उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से हटा दिया था. इसके बाद उसने दूसरा वीडियो पोस्ट किया, जिसे देख लोग हैरान रह गए.
जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया
वीडियो में वह चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर दिखाई दे रही है. उसने चिता की राख अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर मलते हुए देखा जा सकता है. वह लकड़ी के एक टुकड़े से जलती हुई चिता को हटाती है, मांस का एक टुकड़ा निकालती हैं, उसे खाती हैं और कहती हैं कि यह बहुत टेस्टी है. साथ ही वह धमकी देती हैं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ भी ठीक ऐसा ही खेल खेलूंगी. मैंने बहुत ताकतवर तांत्रिकों को मारा है. मेरे से बचकर रहना. इंसान का मांस गर्मा-गर्म खाना हर किसी के बस की बात नहीं है. इंसानों को खाना और खोपड़ियों के साथ खेलना यह हमारा काम है. यह हर किसी के बस की बात नहीं है. यही हमारा जीवन है. हम जो कर सकते हैं, वह तुम्हारी सोच से परे है. तुम सोच लो मैं क्या कर सकता हूं.
अघोरी किन्नर काली नंद गिरी पर FIR
इस बीच, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरि महाराज ने पुलिस को लिखे एक पत्र में साफ तौर पर कहा कि धर्मग्रंथों में कहीं भी इंसानी अंगों के सेवन का जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस बीच, जीवाजी गंज पुलिस ने विष्णु नाथ महाराज की शिकायत पर काली नंद गिरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की उम्मीद है.
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