'मुझसे बचकर रहना...' जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया, अघोरी की हरकत देख लोग हुए हैरान

जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया

वीडियो में वह चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर दिखाई दे रही है. उसने चिता की राख अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर मलते हुए देखा जा सकता है. वह लकड़ी के एक टुकड़े से जलती हुई चिता को हटाती है, मांस का एक टुकड़ा निकालती हैं, उसे खाती हैं और कहती हैं कि यह बहुत टेस्टी है. साथ ही वह धमकी देती हैं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ भी ठीक ऐसा ही खेल खेलूंगी. मैंने बहुत ताकतवर तांत्रिकों को मारा है. मेरे से बचकर रहना. इंसान का मांस गर्मा-गर्म खाना हर किसी के बस की बात नहीं है. इंसानों को खाना और खोपड़ियों के साथ खेलना यह हमारा काम है. यह हर किसी के बस की बात नहीं है. यही हमारा जीवन है. हम जो कर सकते हैं, वह तुम्हारी सोच से परे है. तुम सोच लो मैं क्या कर सकता हूं.