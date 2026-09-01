Add Zee Business As A Preferred Source
App

'मुझसे बचकर रहना...' जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया, अघोरी की हरकत देख लोग हुए हैरान

Ujjain News: उज्जैन में किन्नर अघोरी काली उर्फ नंद गिरि के खिलाफ जलती हुई चिता से इंसानी मांस निकालकर खाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शव के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 01, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:06 PM IST
'मुझसे बचकर रहना...' जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया, अघोरी की हरकत देख लोग हुए हैरान

About the Author

Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मुझसे बचकर रहना...' जलती चिता से मांस का टुकड़ा निकालकर खाया, लोग हैरान
2
3
4
5