गणतंत्र दिवस पर मोहन यादव ने रच दिया इतिहास, शिप्रा के तट पर पहली बार किसी CM ने फहराया तिरंगा

CM Mohan Yadav Republic Day: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. यह पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी के तट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया हो.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:48 PM IST
CM Mohan Yadav Ujjain: पूरे देश में गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है. इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इतिहास रच दिया और शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में ध्वजारोहण किया और परेड की सलाह ली. यह पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी के तट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया हो.

राज्य सरकार के कदमों से उज्जैन का विकास: मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं. हम उज्जैन की पवित्र भूमि पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों से उज्जैन का बहुत विकास हुआ है. पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश राज्य तेजी से विकास कर रहे हैं.'

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भोपाल में फहराया झंडा

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल पटेल ने तिरंगा फहराया।
इस मौके पर राज्यपाल पटेल ने देश और प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है. वहीं मध्य प्रदेश सरकार 2026 को कृषि वर्ष के तौर पर बना रही है.

राज्य में एक तरफ जहां कृषि क्षमता का विस्तार हो रहा है, वहीं किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल रहा है. अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रही है. राज्यपाल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं. शिक्षा के बेहतर शिक्षण संस्थान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

