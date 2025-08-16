MP News: 'मैंने उन्हें मार दिया है', मां ने अपनी दो बेटियों को सुलाया मौत की नींद, फिर जेठानी से बोली...
Ujjain News: उज्जैन के महिदपुर में एक मां ने अपनी दो मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, और मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:56 PM IST
Ujjain Murder News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है. जहां एक मां ने अपनी दो मासूम बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी. मृत बच्चियों की पहचान 4 साल की उमा और 8 महीने की अनिष्का के रूप में हुई है. आरोपी मां ने खुद अपनी जेठानी को घटना के बारे में बताया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मां को गिरफ्तार कर  पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि उसने ऐसा क्यों किया.

मां ने अपनी दो बेटियों का घोंटा गला
दरअसल, यह पूरा मामला उज्जैन के महिदपुर का है, जहां एक मां ने अपनी ही दो छोटी बेटियों की हत्या कर दी. आरोपी मां की करतूत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. दोनों मासूम बच्चियों के शरीर पर चोट के निशान हैं. हत्या की सूचना पर पहुंची महिदपुर थाना पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि उसने अपनी बेटियों की हत्या क्यों की.

जेठानी से कही ये बात
एडिशनल एसपी गुरु पराशर पाराशर ने बताया कि उज्जैन से 65 किलोमीटर दूर महिदपुर तहसील के तुलसापुर गांव में रहने वाली पूजा और उसके पति अशोक बंजारा की तीन बेटियां हैं. पूजा ने अपनी दो बेटियों - उमा (4) और आठ महीने की अनिष्का की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने अपनी जेठानी से कहा कि "मैंने उन्हें मार दिया है." जब जेठानी कमरे में पहुंची तो वहां दोनों बेटियों के शव पड़े थे. इसके बाद उसने पूजा के पति अशोक को सूचना दी. घर पहुंचकर अशोक ने महिदपुर थाने को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चियों के शव सरकारी अस्पताल भिजवाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, परिजनों से पूछताछ में पता चला है कि पूजा (मां) मानसिक रूप से बीमार है. पुलिस अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि उसने दोनों बेटियों की हत्या क्यों की.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह

