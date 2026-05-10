दिन में नौकरी, रात में पढ़ाई… बेटे के सपनों के लिए 24 साल बाद फिर स्टूडेंट बनी मां, साथ में दी 12वीं की परीक्षा

Mother's Day 2026: मदर्स डे के मौके पर उज्जैन की 39 वर्षीय ज्योति परमार संघर्ष, समर्पण और एक मां के अदम्य साहस की एक मिसाल बनकर उभरी हैं, जिन्होंने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी. अपने पति के निधन के बाद उन्होंने न केवल पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों के सपने भी अधूरे न रहें. आज अपनी नौकरी के साथ-साथ वह एक बार फिर अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं.

महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी

दरअसल, ज्योति परमार महाकाल मंदिर में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर काम करती हैं. इसके अलावा, अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए वह शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों, पार्टियों और सेलिब्रेटी फंक्शन्स में बाउंसर के तौर पर भी अपनी ड्यूटी निभाती हैं. उनके परिवार में उनके बुज़ुर्ग सास-ससुर और 18 साल का बेटा कृष्णा है, जबकि उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी कृतिका की शादी अकेले ही की.

2022 में पति का निधन

ज्योति के पति सुनील परमार लंबे समय तक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझते रहे. उनके इलाज में काफी खर्च हुआ, लेकिन 2022 में उनका निधन हो गया. पति के गुजर जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई. हालांकि, परिस्थितियों के आगे हार मानने के बजाय ज्योति ने अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लिया.

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24 साल बाद दी 12वीं की परीक्षा

सबसे खास बात यह है कि अपने बेटे कृष्ण का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से ज्योति ने खुद एक बार फिर अपनी किताबें उठा लीं. 2002 में 10वीं कक्षा पास करने के बाद शादी हो जाने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, लेकिन लगभग 24 साल बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, और इसके लिए उन्होंने जीव विज्ञान (Biology) विषय चुना है.

मां को सलाम

बेटा कृष्णा आगे की पढ़ाई करना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है. मुश्किल आर्थिक हालात के बावजूद वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक धार्मिक सामान की दुकान पर पार्ट-टाइम काम करता है, ताकि अपनी मां की मदद कर सके और परिवार की जिम्मेदारियों में अपना योगदान दे सके. दिन भर काम, घर के काम-काज और रात में पढ़ाई, ज्योति परमार की जिंदगी बेशक संघर्षों से भरी है, फिर भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद उनके चेहरे पर साफ झलकती है. मदर्स डे के मौके पर उनकी कहानी हर उस मां को सलाम करती है.

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