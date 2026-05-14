PM की अपील पर उज्जैन सांसद का 'ई-मिशन', स्कूटी चलाकर लोगों को सिखाया ईंधन बचत का पाठ

Ujjain News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत, स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की अपील के बाद अनिल फिरोजिया लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं. मिशन गर्मी के तहत सांसद इलेक्ट्रिक स्कूटी से शहर में घूमते नजर आए और लोगों से हाथ जोड़कर पेट्रोल-डीजल की बचत करने की अपील की.

पेट्रोल पंप पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, वे केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी बेहद जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा. जब देश का हर नागरिक इसमें भागीदारी निभाएगा और स्वदेशी चीजों का उपयोग बढ़ाएगा.

अर्थव्यवस्था मजबूत होगी

सांसद ने कहा कि यदि देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत तेजी से आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छोटी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और साझा साधनों का उपयोग करें. इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत होगी बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को फायदा मिलेगा.

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MP ने लोगों को किया प्रेरित

अनिल फिरोजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सादगी और बचत का उदाहरण पेश कर रहे हैं. ऐसे में देशवासियों को भी उनकी बातों को अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वे खुद लंबे समय से शहर में मोटरसाइकिल और अब इलेक्ट्रिक वाहन से ही घूमते रहे हैं और अब लोगों को भी इसी दिशा में प्रेरित कर रहे हैं.



सांसद की जनता से अपील

सांसद ने जनता से आग्रह किया कि वे ईंधन की बचत करें, अनावश्यक खर्च कम करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं. उज्जैन में सांसद की इस पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी यह मुहिम चर्चा में बनी हुई है.

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