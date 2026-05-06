10वीं में मिले 11 नंबर, सदमे में थी लड़की; फिर रिचेकिंग में आई फर्स्ट डिवीजन; नंबर हो गए 75

MP Board 2026: उज्जैन के नागदा में MP बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा की छात्रा एकता यादव को सामाजिक विज्ञान में सिर्फ 11 अंक देकर फेल कर दिया गया था.रिचेकिंग किए जाने पर उसे उसी विषय में 75 अंक मिले और वह प्रथम श्रेणी (first division) से पास हो गई. इस गलती के कारण छात्रा को काफी मानसिक तनाव झेलना पड़ा. उसके परिवार वालों ने बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि वे मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं. स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

फेल होने से सदमे में थी छात्रा

दरअसल, नागदा भारत कॉमर्स स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा एकता यादव को प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में फेल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसे सामाजिक विज्ञान विषय में मात्र 11 अंक मिले थे. नतीजे देखकर छात्रा को गहरा सदमा लगा और उसे मानसिक आघात पहुंचा. उसके परिवार वालों के अनुसार उनकी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जिससे पूरे परिवार में चिंता का माहौल बन गया. हालांकि छात्रा के माता-पिता ने हिम्मत नहीं हारी. वे स्कूल गए, प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता से मिले और उसकी उत्तर-पुस्तिका की दोबारा जांच और पुनर्मूल्यांकन की मांग की.

11 अंक से सीधे 75 पर पहुंची छात्रा

छात्रा की शैक्षणिक क्षमता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने उसके लिए पुनर्मूल्यांकन (rechecking) के लिए आवेदन करने की व्यवस्था की. जब पुनर्मूल्यांकन के परिणाम सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया. ठीक उसी विषय सामाजिक विज्ञान में जिसमें छात्रा को शुरू में केवल 11 अंक दिए गए थे, अब उसने 75 अंक प्राप्त किए. इसके बाद छात्रा को प्रथम श्रेणी (First Division) के साथ परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया गया.

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MP बोर्ड पर सवाल उठे

छात्रा के पिता जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं,भावुक होते हुए कहा कि अगर उन्होंने री-चेकिंग का विकल्प नहीं चुना होता, तो उनकी बेटी का भविष्य अंधेरे में डूब गया होता. उन्होंने कहा कि कई गरीब परिवार री-चेकिंग की प्रक्रिया का खर्च नहीं उठा पाते, जिससे उनके बच्चों को भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ता है. MP बोर्ड की इस गंभीर लापरवाही पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, परिवार वालों ने ऐलान किया कि वे बोर्ड को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजने वाले हैं. उन्होंने तर्क दिया कि अगर उनकी बेटी ने कोई भी गलत कदम उठा लिया होता, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता?

इस बीच स्कूल के प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता ने कहा कि छात्रा पढ़ाई में बहुत होशियार है और उन्हें पूरा यकीन है कि वह फेल हो ही नहीं सकती. उन्होंने कहा कि बोर्ड की तरफ से हुई इस चूक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

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