ग्रीनफील्ड हाईवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, बायपास, सांस्कृतिक वन, सखी निवास... बजट में उज्जैन को क्या-क्या मिला?

MP Budget 2026-धार्मिक नगरी उज्जैन के बजट में कई सौगातें मिली हैं. शहर को धार्मिक पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए वित्ती मंत्री ने बड़ी सौगातें दी हैं. ग्रीनफील्ड हाईवे, एलिवेटेड कॉरिडोर, बायपास, सांस्कृतिक वन, सखी निवास सहित कई विकास कार्य यहां किए जाएंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:38 PM IST
Ujjain News-मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के जरिए प्रदेश के विकास का रोडमैप पेश किया है. इस बजट में सरकार ने नारी शक्ति को केंद्र में रखते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किया है, साथ ही किसानों और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं. इसी के साथ उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ-2028 के लिए और शहर के अन्य विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं. 

सिंहस्थ के लिए भारी भरकम बजट
उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ महाकुंभ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार ने 13 हजार 851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इस राशि से सड़के और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे. इस महाआयोजन की तैयारियों के लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3060 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है. 

सड़क और कनेक्टिविटी
उज्जैन को इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने के लिए आधुनिक सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. इंदौर-उज्जैन मार्ग को सिक्स लेन में बदलने के लिए 1,164 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इंदौर और उज्जैन के बीच एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1,370 करोड़ रुपए है. वहीं शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 701 करोड़ रुपए की लागत से एक नया बायपास मार्ग तैयार किया जाएगा. 

धार्मिक पर्यटन और सुविधाएं
वहीं महाकालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल रोपवे का निर्माण कार्य बजट में शामिल है, जिसे तेजी से पूरा किया जाएगा. पर्यावरण और आस्था को जोड़ने के लिए उज्जैन में सांस्कृतिक वन की स्थापना की जा रही है. उज्जैन में कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला सखी निवास बनाया जा रहा है, जिसका काम वर्तमान में जारी है. इसके साथ ही ज्जैन और भोपाल के बाद अब ओरछा, धर्मराजेश्वर (मंदसौर) और बुरहानपुर में भी सांस्कृतिक वनों की स्थापना करने की घोषणा की गई है. 

यह भी पढ़ें-सिंहस्थ 2028 के लिए खुला खजाना, सरकार का बड़ा ऐलान, बजट में 13,851 करोड़ का प्रावधान

