गोवर्धन पूजा के दिन CM मोहन गाय को खिलाई गुड़, किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणाओं का किया वादा

Ujjain News: दीपावली के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की. उन्होंने गाय को गुड़ खिलाया और मंच से किसानों और स्थानीय लोगों को संबोधित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-माता हमारे जीवन और परंपरा का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने बताया कि गाय से जुड़े संस्कार और उनका संरक्षण न केवल हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि कृषि और ग्रामीण जीवन के लिए भी जरूरी है. डॉ. मोहन यादव ने भगवान कृष्ण का नाम गोपाल के रूप में याद करते हुए कहा कि गौ-माता का सम्मान हमारी सभ्यता की पहचान है.

मुख्यमंत्री ने गौशालाओं और गो-पालन के लिए कई बड़े निर्णय लिए. उन्होंने कहा कि अब गौशालाओं को मिलने वाला अनुदान ₹20 से बढ़ाकर ₹40 प्रति गाय किया जाएगा. गायों की हत्या या परेशान करने वालों के लिए जेल का प्रावधान रहेगा. 25 गायों से ज्यादा वाले प्रोजेक्ट पर ₹40 लाख के कुल प्रोजेक्ट में ₹10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी, जबकि बाकी ₹30 लाख लोन के रूप में मिलेगा. इसके अलावा, 5000 से ज्यादा गाय रखने वाली बड़ी गौशालाओं को 125 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी.

किसानों का होगा फायदा

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भी कई राहतकारी योजनाओं का जिक्र किया. केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा. सोलर पंप लगाने में किसानों का अंशदान 40% से घटाकर सिर्फ 10% किया गया है. भावांतर योजना को फिर से शुरू किया गया है, जिससे सोयाबीन को सही दाम मिलेंगे. इसके अलावा कोदो-कुटकी की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होगी. उन्होंने कहा कि फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बढ़ाने से किसान और व्यापारी दोनों का फायदा होगा.

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

