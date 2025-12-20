Advertisement
उज्जैन

जब सूर्य खुद देगा प्रमाण…साल के सबसे छोटे दिन डोंगला में होगा विज्ञान का महापरीक्षण, सीएम रहेंगे मौजूद

MP CM Mohan News:  22 दिसंबर को दूरदर्शी परिकल्पना से वैश्विक पटल पर उभरे डोंगला में सीएम मोहन यादव जाएंगे. जहां पर सीएम स्वयं भारतीय विज्ञान की श्रेष्ठता का अवलोकन करेंगे. बताया जाता है कि 22 दिसंबर के दिन साल का सबसे छोटे दिन और रातें सबसे लंबी होती है.

Dec 20, 2025
डोंगला में विज्ञान का महापरीक्षण!
MP CM Visit Dongla: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी परिकल्पना से वैश्विक पटल पर उभरे डोंगला स्थित अंतरराष्ट्रीय कालगणना केंद्र में 22 दिसंबर 2025 को एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है. साल के सबसे छोटे दिन और उत्तरायण के प्रारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री स्वयं यहां उपस्थित रहकर भारतीय विज्ञान की श्रेष्ठता का अवलोकन करेंगे. मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से निर्मित इस केंद्र पर सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होकर शंकु यंत्र के माध्यम से खगोलीय सत्य को प्रमाणित करेंगी.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव वैदिक गणित के प्राध्यापकों और शोधकर्ताओं से संवाद करेंगे, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धतियों को आधुनिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है. पद्मश्री डॉ. वाकणकर द्वारा उपग्रह चित्रों से प्रमाणित यह केंद्र मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज विश्व के लिए कालगणना का आदर्श बन चुका है. मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह दौरा न केवल प्राचीन खगोल शास्त्र के गौरव को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी वैज्ञानिक जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा भी देगा.

बता दें, कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं. इस दिन दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट और रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी. सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होने के कारण यह घटना घटती है. वहीं एक्सपर्ट बताते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने के कारण हर साल 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है. इस दिन सूर्य की क्रांति 23°26'15" दक्षिण होगी.

इस खगोलीय स्थिति के कारण भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी. उज्जैन में सूर्योदय सुबह 7:05 बजे और सूर्यास्त शाम 5:46 बजे होगा. मिली जानकारी के मुताबिक, 22 दिसंबर को सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करेगा और उसकी गति उत्तर की ओर शुरू होगी. इसे उत्तरायण की शुरुआत कहते हैं. सूर्य की उत्तर की ओर गति होने से उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे-धीरे लंबे और रातें छोटी होती जाएंगी, जो मार्च में विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होने की तैयारी का संकेत है.

22 दिसंबर को होने वाली इस खगोलीय घटना को शासकीय जीवाजी वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, बशर्ते धूप खिली हो. शंकु की छाया इस दिन सबसे लंबी होकर पूरे दिन मकर रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी. यह दृश्य प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह केंद्र अब बच्चों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बन चुका है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

cm mohan yadav

जब सूर्य खुद देगा प्रमाण…साल के सबसे छोटे दिन डोंगला में होगा विज्ञान का महापरीक्षण
