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स्वच्छता के साथ-साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर... उज्जैन में विकास कार्यों को लेकर बोले CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य स्वच्छता के मामले में देश में पहले तीन स्थानों पर रहता है, इसके अलावा सरकार का जोर रोजगार और सुविधाओं पर भी है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 19, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 04:16 PM IST
स्वच्छता के साथ-साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर... उज्जैन में विकास कार्यों को लेकर बोले CM मोहन यादव

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