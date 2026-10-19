/स्वच्छता के साथ-साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर... उज्जैन में विकास कार्यों को लेकर बोले CM मोहन यादव

देश भर में स्वच्छता के मामले में लगातार अपनी धाक जमाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पूरा ध्यान रोजगार और आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने पर केंद्रित कर दिया है. उज्जैन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य स्वच्छता में तो शीर्ष पर है ही, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.