/स्वच्छता के साथ-साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर... उज्जैन में विकास कार्यों को लेकर बोले CM मोहन यादव

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देश भर में स्वच्छता के मामले में लगातार अपनी धाक जमाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पूरा ध्यान रोजगार और आधारभूत ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने पर केंद्रित कर दिया है. उज्जैन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य स्वच्छता में तो शीर्ष पर है ही, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने आगामी 'सिंहस्थ-2028' को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए उज्जैन और संभाग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. उन्होंने घोषणा की कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद तेजी से बढ़े श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए अब हर महीने बैठकों के जरिए सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों और प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश है, हमारे यहां जब भी रैंकिंग जारी होती है तो हमारे राज्य के नगरों को बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, नंबर वन, टू, थ्री तक हमारे राज्य के बाद ही किसी का नंबर आता है.
स्वच्छता तो होना ही चाहिए लेकिन स्वच्छता के अलावा रोजगार, मूलभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन में विकास कार्यो की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है. सिंहस्थ की मूल आवश्यकताओं को यहां आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा तथा धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए उज्जैन जिला और संभाग स्तर पर राज्य सरकार तैयारियां कर रही है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में जारी विकास कार्यक्रम की चर्चा करते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महाकाल महालोक निर्माण और लोकार्पण के बाद यहां श्रद्धालुओं के आगमन में तेजी से वृद्धि हुई है. सिंहस्थ से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों को लेकर अब हर माह बैठक कर प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी तथा कार्यों की समीक्षा की जाएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सनातन धर्म की आस्था, सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है. इस अवसर पर प्रदेश की सभी पुलिस लाइनों में शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाएगा. समाज के साथ सरकार की सहभागिता सुनिश्चित करने की भावना से मैं स्वयं एवं सभी मंत्रीगण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में शामिल होंगे. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)