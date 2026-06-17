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'राम राज्य' की राह पर MP! ₹2000 करोड़ से चमकेगा चित्रकूट धाम, गोपालकों के लिए CM मोहन का बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 'राम राज्य' की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:12 PM IST
'राम राज्य' की राह पर MP! ₹2000 करोड़ से चमकेगा चित्रकूट धाम, गोपालकों के लिए CM मोहन का बड़ा ऐलान

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