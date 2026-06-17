मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम ने अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण 11 वर्ष चित्रकूट की पावन धरती पर बिताए थे. उनके इस विराट और आदर्श व्यक्तित्व को नमन करते हुए राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से भव्य चित्रकूट धाम का निर्माण करने जा रही है. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर जहां-जहां भी प्रभु श्रीराम के चरण पड़े थे, उन सभी स्थानों को चिन्हित कर 'श्रीराम वन गमन पथ' के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को भी 'श्रीकृष्ण पाथेय' के तहत संवारा जा रहा है.