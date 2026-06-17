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मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 'राम राज्य' की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है. सरकार ने एक तरफ जहां प्रभु श्रीराम से जुड़े पावन स्थलों को भव्य रूप देने के लिए खजाना खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ सूबे में गोपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं. सोमवार को उज्जैन के नागदा में आयोजित श्रीराम दरबार प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कर दिया कि सरकार गरीब, किसान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के जरिए अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.
2000 करोड़ रुपये से संवरेगा चित्रकूट धाम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम ने अपने जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण 11 वर्ष चित्रकूट की पावन धरती पर बिताए थे. उनके इस विराट और आदर्श व्यक्तित्व को नमन करते हुए राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से भव्य चित्रकूट धाम का निर्माण करने जा रही है. इसके साथ ही, मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर जहां-जहां भी प्रभु श्रीराम के चरण पड़े थे, उन सभी स्थानों को चिन्हित कर 'श्रीराम वन गमन पथ' के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को भी 'श्रीकृष्ण पाथेय' के तहत संवारा जा रहा है.
गोपालकों के लिए बड़ा ऐलान
भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हुए मोहन सरकार ने प्रदेश में घर-घर गाय पालने और दूध उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है. इसके लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं.
प्रति गाय 1100 रुपये की सहायता: राज्य में गोपालन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब प्रति गाय 1100 रुपये महीना की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
कामधेनु योजना में 10 लाख का अनुदान: पशुपालकों को संबल देने के लिए 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' शुरू की गई है, जिसके तहत गोपालकों को 10 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है.
दूध उत्पादन 20% करने का लक्ष्य: इन योजनाओं के जरिए सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मौजूदा दूध उत्पादन को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर सीधे 20 प्रतिशत तक ले जाना है.
इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन एरिया का हुआ विस्तार
मालवा अंचल के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री ने नागदा की धरती से एक और बड़ी प्रशासनिक सौगात दी。 उन्होंने घोषणा की कि इंदौर-उज्जैन मेट्रोपोलिटन एरिया का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें नागदा, धार और रतलाम जिलों को भी शामिल कर लिया गया है. इस फैसले से इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा, जिसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं और व्यापार को मिलेगा. इसके साथ ही आगामी सिंहस्थ 2028 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए जा रहे हैं.