MP Holiday List: इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट

MP August Holidays List 2025: अगस्त का महीना छुट्टियों से भरपूर है और खासकर उज्जैन के लोगों के लिए ये और भी खास होने वाला है. इस महीने जहां एक ओर रक्षाबंधन से लेकर स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व पड़ रहे हैं, वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के चलते एक और अतिरिक्त छुट्टी घोषित की गई है. इससे लोगों को लगातार चार दिन घर-परिवार के साथ समय बिताने का शानदार मौका मिलने वाला है.

इस हफ्ते यानि कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 10 अगस्त को रविवार की छुट्टी है, यानी दो दिन का मिनी ब्रेक मिलेगा. इसके बाद अगला हफ्ता भी खास है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 को जन्माष्टमी, 17 को रविवार और 18 अगस्त को बाबा महाकाल की राजसी सवारी के चलते उज्जैन तहसील में अवकाश रहेगा. यानी उज्जैन में रहने वालों को लगातार चार दिन की छुट्टियों का तोहफा मिलने वाला है.

इस महीने लोगों की मौज

उज्जैन जिले के बाहर के लोगों के लिए भी ये छुट्टियां किसी छोटे वीकेंड ट्रिप से कम नहीं हैं. 15 से 17 अगस्त तक लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलने से लोग परिवार के साथ घूमने-फिरने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन खुद एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है, जहां हजारों श्रद्धालु बाबा की सवारी में शामिल होने पहुंचते हैं.

