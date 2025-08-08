 MP Holiday List: इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2871927
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

MP Holiday List: इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट

MP School Holiday in August 2025: अगस्त महीने में छुट्टियों की भरमार है. इस महीने में उज्जैन के लोगों के लिए और भी खास होने वाला है. क्योंकि उज्जैन में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक छुट्टियां घोषित की गई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mp august holidays list 2025
mp august holidays list 2025

MP August Holidays List 2025: अगस्त का महीना छुट्टियों से भरपूर है और खासकर उज्जैन के लोगों के लिए ये और भी खास होने वाला है. इस महीने जहां एक ओर रक्षाबंधन से लेकर स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे बड़े पर्व पड़ रहे हैं, वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के चलते एक और अतिरिक्त छुट्टी घोषित की गई है. इससे लोगों को लगातार चार दिन घर-परिवार के साथ समय बिताने का शानदार मौका मिलने वाला है.

इस हफ्ते यानि कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 10 अगस्त को रविवार की छुट्टी है, यानी दो दिन का मिनी ब्रेक मिलेगा. इसके बाद अगला हफ्ता भी खास है. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 को जन्माष्टमी, 17 को रविवार और 18 अगस्त को बाबा महाकाल की राजसी सवारी के चलते उज्जैन तहसील में अवकाश रहेगा. यानी उज्जैन में रहने वालों को लगातार चार दिन की छुट्टियों का तोहफा मिलने वाला है.

इस महीने लोगों की मौज
उज्जैन जिले के बाहर के लोगों के लिए भी ये छुट्टियां किसी छोटे वीकेंड ट्रिप से कम नहीं हैं. 15 से 17 अगस्त तक लगातार तीन दिन की छुट्टियां मिलने से लोग परिवार के साथ घूमने-फिरने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. ऐसे में महाकाल की नगरी उज्जैन खुद एक प्रमुख आकर्षण बन सकता है, जहां हजारों श्रद्धालु बाबा की सवारी में शामिल होने पहुंचते हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले उज्जैन की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsholiday news

Trending news

ujjain news
इस महीने में 4 दिन की लगातार छुट्टी, उज्जैन के लोगों की खूब रहेगी मौज, देखें लिस्ट
mp top news
एमपी-छत्तीसगढ़ की हर बड़ी हलचल पर नजर, सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें टॉप न्यूज
gwalior news
नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 लोगों को कुचला, PCR से 200 मीटर दूर का मामला
indore news
इंदौर में मासूमों की हो रही तस्करी!बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पकड़ाए
sehore news
सीहोर का पुराना नाम 'सिद्धपुर' क्यों था? जानिए इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास
mp news
सिवनी के युवक का दिल अहमदाबाद, लिवर भोपाल में देगा नया जीवन, दिल छू लेगी ये कहानी
cg mausam update
छत्तीसगढ़ में गरज रहें काले बादल, गिरेगा 1-2 डिग्री पारा; जानें अपने शहर का हाल
mp news
PM जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा घोटाला,ग्वालियर में जिंदा लोगों को मृत बताकर ठगी
mp news
चोरी के शक में युवक की डंडों से पिटाई, जेब से निकली दो रोटी और नमक, कांप गए लोग
jabalpur news
रक्षाबंधन पर कैसे खाए पेड़ा-बर्फी, आसमान छू रहे दूध के दाम; रेट सुनते बढ़ जाएगा बीपी
;