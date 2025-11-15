Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3005176
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

RSS पथ संचलन का स्वागत करने सिर तन से जुदा की धमकी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर ने किया था स्वागत

MP News-मध्यप्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर को सिर कलम कर जान से मारने की धमकी मिली है. दोनों ने पिछले महीने आरएसएस के पथ संचलन का फूल बरसाकर स्वागत किया था. इसी से नाराज होकर इंस्टग्राम पर दो अकाउंट्स से उन्हें धमकी दी गई है. मामले में उज्जैन का महाकाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 15, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RSS पथ संचलन का स्वागत करने सिर तन से जुदा की धमकी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर ने किया था स्वागत

Ujjain Beheading Threat-मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने और सिर कलम करने की धमकी मिली है. यह धमकियां उस वीडियो के बाद आने लगीं, जिसमें दोनों ने पिछले महीने उज्जैन में निकले RSS के पथ संचलन पर फूल बरसाकर स्वागत किया था. इसी नाराजगी में इंस्टाग्राम पर दो अलग-अलग अकाउंट से उन्हें सिर काटने और गर्दन उड़ाने जैसी खतरनाक धमकियां दी गईं. मामले में उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस ने दोनों अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

महाकाल थाना पुलिस जांच में जुटी
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार, दोनों अधिकारियों की शिकायत पर दो इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि के ये अकाउंट कौन संचालित कर रहा था. पुलिस ने आईडी साइबर सेल को भेज दी हैं, जहां से यूजर लोकेशन, डिवाइस और गतिविधियों का पता लगाकर पोस्ट करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. 

पहले भी दर्ज कराई थी शिकायत
डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को थाने में आवेदन दिया था. उस शिकायत में उन्होंने ताज अंसारी और मो. फैजल खान नाम के व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. आवेदन के आधार पर पुलिस ने एक महीने तक जांच की और 9 नवंबर को आरोपी नामजद करते हुए उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी
इंस्टाग्राम पर मिली धमकी में कट्टरपंथी भाषा का इस्तेमाल किया गया है. एक धमकी भरे संदेश में लिखा गया था कि तुम्हारी जिंदगी में तुम मनाफिक हो...इंशा अल्लाह, कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी. इन पोस्टों के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं 

सद्भाव के लिए किया था स्वागत
फैजान खान ने बाताय कि RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में निकलने वाले पथ संचलन के स्वागत के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड सदस्यों से अपील की थी. हमने उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में मंच लगाकर सामाजिक सद्भाव दिखाने के उद्देश्य से पथ संचन का स्वागत किया था. जब यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, तो लगातार कट्टरपंथियों की तरफ से गालियां, अपमानजनक शब्द और जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-कोलार डैम में अचानक शुरू हुआ रिसाव, नीचे बसे हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsMP Waqf Board

Trending news

mp news
RSS का स्वागत करने पर मिली धमकी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन-डायरेक्टर ने किया था स्वागत
mp news
कोलार डैम में अचानक शुरू हुआ रिसाव, नीचे बसे हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में
mp news
प्रिंटिंग का अनुभव लेकर घर में छाप रहा था नकली नोट, 2.25 लाख के नकली नोट जब्त
betul news
7 दिन के मासूम पर टूटा दुखों का पहाड़! डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत
Shiv Mandir
115 फुट ऊंचाई पर बना शिव मंदिर, भूतों ने 1 रात में बनाया! हजारों साल बाद भी रहस्य
chhattisgarh teacher news
'Icy-आख...Sanday-रवीवार', अधर में लटका बच्चों का भविष्य, टीचर पढ़ा रहे गलत स्पेलिंग
Mohan Yadav
बिहार चुनाव: CM मोहन यादव बोले- जनता के विश्वास और PM मोदी के नेतृत्व की प्रचंड जीत
chhattisgarh naxal news
तेलंगाना में बड़े लीडर आजाद समेत 8 माओवादी ने हथियार फेंक किया सरेंडर
Panna Diamond GI Tag
अब दुनिया में चमकेगा पन्ना का हीरा, मिला GI टैग, बढ़ेगी कीमत
BJP
कमलनाथ के गढ़ में BJP की बड़ी प्लानिंग, बनाई नई रणनीति; कांग्रेस की वापसी मुश्किल!