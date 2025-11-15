RSS पथ संचलन का स्वागत करने सिर तन से जुदा की धमकी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर ने किया था स्वागत

Ujjain Beheading Threat-मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने और सिर कलम करने की धमकी मिली है. यह धमकियां उस वीडियो के बाद आने लगीं, जिसमें दोनों ने पिछले महीने उज्जैन में निकले RSS के पथ संचलन पर फूल बरसाकर स्वागत किया था. इसी नाराजगी में इंस्टाग्राम पर दो अलग-अलग अकाउंट से उन्हें सिर काटने और गर्दन उड़ाने जैसी खतरनाक धमकियां दी गईं. मामले में उज्जैन की महाकाल थाना पुलिस ने दोनों अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महाकाल थाना पुलिस जांच में जुटी

महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार, दोनों अधिकारियों की शिकायत पर दो इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि के ये अकाउंट कौन संचालित कर रहा था. पुलिस ने आईडी साइबर सेल को भेज दी हैं, जहां से यूजर लोकेशन, डिवाइस और गतिविधियों का पता लगाकर पोस्ट करने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पहले भी दर्ज कराई थी शिकायत

डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को थाने में आवेदन दिया था. उस शिकायत में उन्होंने ताज अंसारी और मो. फैजल खान नाम के व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. आवेदन के आधार पर पुलिस ने एक महीने तक जांच की और 9 नवंबर को आरोपी नामजद करते हुए उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया.

सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी

इंस्टाग्राम पर मिली धमकी में कट्टरपंथी भाषा का इस्तेमाल किया गया है. एक धमकी भरे संदेश में लिखा गया था कि तुम्हारी जिंदगी में तुम मनाफिक हो...इंशा अल्लाह, कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी. इन पोस्टों के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं

सद्भाव के लिए किया था स्वागत

फैजान खान ने बाताय कि RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में निकलने वाले पथ संचलन के स्वागत के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड सदस्यों से अपील की थी. हमने उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में मंच लगाकर सामाजिक सद्भाव दिखाने के उद्देश्य से पथ संचन का स्वागत किया था. जब यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, तो लगातार कट्टरपंथियों की तरफ से गालियां, अपमानजनक शब्द और जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

