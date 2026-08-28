सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला JCB का पंजा, निगम ने हटाया निर्माण, दी कार्रवाई की चेतावनी

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उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है. इसी अभियान के तहत निगम की टीम ने नरसिंह घाट रोड पर सिंहस्थ क्षेत्र में मौजूद एक अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. टीम ने नरसिंह घाट मार्ग स्थित सिंहस्थ क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए निर्माण को निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई भवन अधिकारी राजकुमार राठौर, तहसीलदार शेफाली जैन, भवन निरीक्षक सौम्या चतुर्वेदी, निगम रिमूवल गैंग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई.
सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला JCB का पंजा
जानकारी के अनुसार, नरसिंह घाट रोड पर स्थित सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर भील ठाकुर समाज धर्मशाला ने बिना मंजूरी के लगभग40 बाय 80 फीट क्षेत्र में निर्माण कार्य किया था. जगह का मुआयना करने और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, निगम की टीम ने दो JCB मशीनों की मदद से उस निर्माण को हटा दिया. नगर निगम का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन आने वाले सिंहस्थ महापर्व की व्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यहां सड़कें, घाट, पार्किंग, ट्रैफ़िक और दूसरी व्यवस्थाएं की जानी हैं. ऐसे में अवैध निर्माण और अतिक्रमण भविष्य की तैयारियों में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं.
नगर निगम ने दी चेतावनी
नगर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन पर बिना इजाजत कोई भी पक्का या कच्चा निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नगर निगम की टीम ऐसी जगहों पर लगातार नजर रख रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. बता दें यह कार्रवाई बिल्डिंग ऑफिसर राजकुमार राठौर, तहसीलदार शेफाली जैन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सौम्या चतुर्वेदी, नगर निगम के हटाओ दस्ते और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई.
उज्जैन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
इस बीच, उज्जैन जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. तराना इलाके में दो अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके लगभग 90 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई. इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. दोनों कार्रवाइयों में कुल मिलाकर 89.86 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई. विभाग ने कहा कि जिले में अवैध शराब बनाने रखने, लाने-ले जाने और बेचने के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी.
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