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सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला JCB का पंजा, निगम ने हटाया निर्माण, दी कार्रवाई की चेतावनी

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन नगर निगम ने सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. नगर निगम की एक टीम ने दो JCB मशीनों का इस्तेमाल करके नरसिंह घाट रोड पर 40 बाय 80 फीट के दायरे में बने एक अवैध निर्माण को गिरा दिया.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 28, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:55 AM IST
सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चला JCB का पंजा, निगम ने हटाया निर्माण, दी कार्रवाई की चेतावनी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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