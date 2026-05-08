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अब कचरा खुद दे रहा गवाही! एक गलती से 5000 हजार का भरना पड़ा जुर्माना, ऐसे पकड़ाया गया

Ujjain Municipal Corporation: उज्जैन नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के तहत सख्ती दिखाते हुए वार्ड 43 में मिले कचरे की जांच में एक कोरियर कंपनी संचालक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अन्य लोगों पर भी चालान किए गए. निगम ने शहर में खुले में कचरा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 08, 2026, 08:23 PM IST
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Ujjain Municipal Corporation
Ujjain Municipal Corporation

Ujjain News: उज्जैन जिले को शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम अब पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर चुका है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के तहत सुबह नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इस दौरान वार्ड क्रमांक 43 में खुले में पड़े कचरे का बड़ा ढेर मिला. मामला गंभीर दिखाई देने पर आयुक्त ने तुरंत सफाई मित्रों को कचरे की जांच कर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

जब सफाई मित्रों ने कचरे की छानबीन की तो उसमें से दस्तावेज और अस्पताल से जुड़े कागज मिले. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि कचरे का बड़ा हिस्सा लक्ष्मी नगर स्थित एक कोरियर कंपनी संचालक द्वारा फेंका गया था. इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी आनंद विजय सिंह राठौर और स्वास्थ्य निरीक्षक ईदरिश खान ने दस्तावेजों के आधार पर संबंधित संचालक तक पहुंचकर उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही मौके पर सफाई भी करवाई गई. नगर निगम ने इस दौरान अन्य लोगों पर भी खुले में कचरा फेंकने के मामले में 500-500 रुपये के चालान किए.

होगी सख्त कार्रवाई
वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि अब शहर में कहीं भी गंदगी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों, निरीक्षकों, दारोगाओं और मेटों को सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर में खुले में कचरा या कचरा गाड़ी में मिक्स कचरा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा. यदि कहीं ऐसी स्थिति मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को देखते हुए मुख्य मार्गों के साथ-साथ गली-मोहल्लों की सड़कें और नालियां भी पूरी तरह साफ रहनी चाहिए. जहां भी गंदगी फैलाते लोग दिखाई दें, वहां तुरंत चालानी कार्रवाई कर सफाई सुनिश्चित की जाए.

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