/उज्जैन में बड़ा बवाल: फायर अधिकारी से मारपीट के बाद एक्शन में नगर निगम, 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद होटल सील

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मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में स्थित 'मां पीतांबरा होटल रेजिडेंसी' में फायर सेफ्टी जांच के दौरान शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े प्रशासनिक एक्शन में बदल चुका है. बुधवार को नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद गुरुवार को नगर निगम के अमले ने भारी पुलिस बल के साथ होटल को सील करने की बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान करीब दो घंटे तक मौके पर हाई वोल्टेज हंगामा और तनाव की स्थिति बनी रही.
क्या है पूरा मामला?
नगर निगम की एक टीम बुधवार को महाकाल थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा स्थित मां पीतांबरा होटल में फायर ऑडिट (सुरक्षा जांच) के लिए पहुंची थी. जांच के दौरान होटल संचालक और नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि होटल संचालक के बेटे ने अधिकारी के साथ मारपीट कर दी. शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था.
काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों ने जताया विरोध
प्रभारी फायर अधिकारी से मारपीट की घटना के विरोध में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा गया. गुरुवार को निगम के समस्त अमले ने हाथों और आंखों पर काली पट्टी बांधकर काम किया और घटना के विरोध में अपनी नाराजगी दर्ज कराई. नगर निगम के अधीक्षण यंत्री और नगर निवेशक प्रमोद मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'कल जो घटना हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी. किसी भी शासकीय कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी सीधे बात कर रहे थे और उन पर हमला कर दिया गया. कर्मचारियों ने इसी के विरोध में काली पट्टी बांधी है.'
बुलडोजर अमले के पहुंचते ही मचा बवाल
गुरुवार शाम को जब नगर निगम की टीम बुलडोजर और मलबे हटाने वाली गाड़ियों के साथ होटल परिसर पहुंची, तो वहां हंगामा खड़ा हो गया. होटल संचालक के परिजनों और विशेषकर महिलाओं ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया.
होटल मालिक का पक्ष: होटल संचालक ने निगम की इस कार्रवाई को पूरी तरह से बदले की भावना से की गई 'अन्यायपूर्ण' कार्रवाई बताया. उनका आरोप है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने खुद अभद्र व्यवहार किया था, जिसके बाद उनके बेटे की झड़प हुई. उन्होंने यह भी दावा किया कि नगर निगम ने उन्हें अवैध निर्माण को लेकर पहले से कोई नोटिस नहीं दिया था और बेटे को पुलिस के हवाले करने के बाद भी यह दमनकारी कदम उठाया गया.
निगम का तर्क: दूसरी तरफ, अधीक्षण यंत्री प्रमोद मालवीय ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी व्यक्तिगत रंजिश या तात्कालिक विवाद के कारण नहीं की जा रही है. होटल के भवन में निर्धारित सेटबैक (Setback) और बिल्डिंग लाइन का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है. इस अवैध निर्माण को लेकर सर्वे और नोटिस की वैधानिक प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी.
मौके पर मौजूद महिलाओं और परिजनों के बढ़ते विरोध को देखते हुए महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल और पुलिस बल ने स्थिति को संभाला. प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पीसीआर वाहन की मदद से मौके से हटाया गया. करीब दो घंटे चले इस सियासी और प्रशासनिक ड्रामे के बाद आखिरकार निगम ने होटल को पूरी तरह से सील कर दिया.
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, जांच जारी
महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए बताया कि नगर निगम की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला बुधवार को ही दर्ज कर लिया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी (होटल संचालक के बेटे) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
थाना प्रभारी ने आगे कहा कि नगर निगम अपनी वैधानिक और नियमसंगत कार्रवाई कर रहा है, और पुलिस का मुख्य उद्देश्य मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना था. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि होटल पक्ष की ओर से अधिकारियों के व्यवहार को लेकर कोई लिखित शिकायत मिलती है, तो पुलिस उसकी भी नियमानुसार निष्पक्ष जांच करेगी.