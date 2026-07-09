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उज्जैन में बड़ा बवाल: फायर अधिकारी से मारपीट के बाद एक्शन में नगर निगम, 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद होटल सील

उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र स्थित मां पीतांबरा होटल रेजिडेंसी में फायर सेफ्टी जांच के दौरान नगर निगम के प्रभारी फायर अधिकारी से मारपीट के मामले ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया. करीब दो घंटे तक मौके पर हाई वोल्टेज हंगामा चलता रहा और बाद में नगर निगम ने होटल को सील कर दिया.

Written ByAnimesh Singh
Published: Jul 09, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:35 PM IST
उज्जैन में बड़ा बवाल: फायर अधिकारी से मारपीट के बाद एक्शन में नगर निगम, 2 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद होटल सील
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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